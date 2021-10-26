18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

«Это только начало»: Legendary подтвердила выход второй части фильма «Дюна»

Студия Legendary, которая снимала «Дюну», подтвердила работу над второй частью. В компании заявили, что выход первого фильма — «это только начало».

Работой над сценарием занимается Дени Вильнев, который выступал в качестве режиссера и первой части. Он заявил, что готов приступить к съемкам в 2022 году. В киностудии также подтвердили, что Вильнев будет работать и над второй частью «Дюны».

Продолжение фантастического фильма планируют выпустить в 2023 году. Прокатом вновь займется Warner Bros., но с небольшими изменениями. Вторую часть «Дюны» не будут сразу выпускать в стриминговом сервисе HBO Max. Сначала лента выйдет только в кинотеатрах.

Фильм вышел в России 16 сентября 2021 года. Сюжет картины охватывает половину первой книги фантастического романа Фрэнка Герберта вселенной «Дюны». Картина рассказывает о жизни Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе), который должен сплотить фрименов и победить в войне за планету Арракис. В главных ролях также задействованы Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста и Зендая.

Напомним, режиссер Дени Вильнев собирался снимать вторую часть фильма «Дюна», даже если первая провалится в прокате. Об этом пишет Vatiety со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией внутри Warner Bros.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: