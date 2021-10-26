«Это только начало»: Legendary подтвердила выход второй части фильма «Дюна»

Студия Legendary, которая снимала «Дюну», подтвердила работу над второй частью. В компании заявили, что выход первого фильма — «это только начало».
This is only the beginning...— Legendary (@Legendary) October 26, 2021
Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We're excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A
Работой над сценарием занимается Дени Вильнев, который выступал в качестве режиссера и первой части. Он заявил, что готов приступить к съемкам в 2022 году. В киностудии также подтвердили, что Вильнев будет работать и над второй частью «Дюны».
Продолжение фантастического фильма планируют выпустить в 2023 году. Прокатом вновь займется Warner Bros., но с небольшими изменениями. Вторую часть «Дюны» не будут сразу выпускать в стриминговом сервисе HBO Max. Сначала лента выйдет только в кинотеатрах.
Фильм вышел в России 16 сентября 2021 года. Сюжет картины охватывает половину первой книги фантастического романа Фрэнка Герберта вселенной «Дюны». Картина рассказывает о жизни Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе), который должен сплотить фрименов и победить в войне за планету Арракис. В главных ролях также задействованы Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста и Зендая.
Напомним, режиссер Дени Вильнев собирался снимать вторую часть фильма «Дюна», даже если первая провалится в прокате. Об этом пишет Vatiety со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией внутри Warner Bros.
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