«Это только начало»: Legendary подтвердила выход второй части фильма «Дюна»

Работой над сценарием занимается Дени Вильнев, который выступал в качестве режиссера и первой части. Он заявил, что готов приступить к съемкам в 2022 году. В киностудии также подтвердили, что Вильнев будет работать и над второй частью «Дюны».

Продолжение фантастического фильма планируют выпустить в 2023 году. Прокатом вновь займется Warner Bros., но с небольшими изменениями. Вторую часть «Дюны» не будут сразу выпускать в стриминговом сервисе HBO Max. Сначала лента выйдет только в кинотеатрах.

Фильм вышел в России 16 сентября 2021 года. Сюжет картины охватывает половину первой книги фантастического романа Фрэнка Герберта вселенной «Дюны». Картина рассказывает о жизни Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе), который должен сплотить фрименов и победить в войне за планету Арракис. В главных ролях также задействованы Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста и Зендая.

Напомним, режиссер Дени Вильнев собирался снимать вторую часть фильма «Дюна», даже если первая провалится в прокате. Об этом пишет Vatiety со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией внутри Warner Bros.