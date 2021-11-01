Фильм «Дюна» Дени Вильнева выдвинули сразу на 14 номинаций на «Оскар»

В качестве кандидата на «Лучшую мужскую роль» выдвинули Тимоте Шаламе, а Дени Вильнева — на «Лучшего режиссера». Также в список претендентов на номинацию включили Ребекку Фергюсон, Шэрона Дункан-Брюстера, Зендаю, Оскара Айзека, Джейсона Момоа, Дейва Баутисту и других.

В какие еще номинации может попасть фильм «Дюна», публикуем полный список:

«Лучший фильм»

«Лучший режиссер»

«Лучший адаптированный сценарий»

«Лучшая мужская роль»

«Лучшая женская роль второго плана»

«Лучшая мужская роль второго плана»

«Лучшая операторская работа»

«Лучшие костюмы»

«Лучший художник-постановщик»

«Лучший грим и прически»

«Лучший звук»

«Лучший монтаж»

«Лучшие визуальные эффекты»

«Лучший саундтрек»

Члены Американской киноакадемии будут решать, в какие категории попадет фильм. Церемония награждения «Оскара» состоится 27 марта 2022 года.

Напомним, фильм «Купе номер 6» совместного производства русско-финского номинировали на премию «Оскар» от Финляндии. Об этом сообщили в финской кинопалате.