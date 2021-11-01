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Фильм «Дюна» Дени Вильнева выдвинули сразу на 14 номинаций на «Оскар»

Кинокомпания Warner Bros. выдвинула «Дюну» Дени Вильнева на «Оскар» в 14 номинациях. Об этом заявили на официальном сайте студии.

Фото: Кинопоиск

В качестве кандидата на «Лучшую мужскую роль» выдвинули Тимоте Шаламе, а Дени Вильнева — на «Лучшего режиссера». Также в список претендентов на номинацию включили Ребекку Фергюсон, Шэрона Дункан-Брюстера, Зендаю, Оскара Айзека, Джейсона Момоа, Дейва Баутисту и других.

В какие еще номинации может попасть фильм «Дюна», публикуем полный список:

  • «Лучший фильм»
  • «Лучший режиссер»
  • «Лучший адаптированный сценарий»
  • «Лучшая мужская роль»
  • «Лучшая женская роль второго плана»
  • «Лучшая мужская роль второго плана»
  • «Лучшая операторская работа»
  • «Лучшие костюмы»
  • «Лучший художник-постановщик»
  • «Лучший грим и прически»
  • «Лучший звук»
  • «Лучший монтаж»
  • «Лучшие визуальные эффекты»
  • «Лучший саундтрек»

Члены Американской киноакадемии будут решать, в какие категории попадет фильм. Церемония награждения «Оскара» состоится 27 марта 2022 года.

Напомним, фильм «Купе номер 6» совместного производства русско-финского номинировали на премию «Оскар» от Финляндии. Об этом сообщили в финской кинопалате.

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