Фильм «Дюна» Дени Вильнева выдвинули сразу на 14 номинаций на «Оскар»

Кинокомпания Warner Bros. выдвинула «Дюну» Дени Вильнева на «Оскар» в 14 номинациях. Об этом заявили на официальном сайте студии.
Фото: Кинопоиск
В качестве кандидата на «Лучшую мужскую роль» выдвинули Тимоте Шаламе, а Дени Вильнева — на «Лучшего режиссера». Также в список претендентов на номинацию включили Ребекку Фергюсон, Шэрона Дункан-Брюстера, Зендаю, Оскара Айзека, Джейсона Момоа, Дейва Баутисту и других.
В какие еще номинации может попасть фильм «Дюна», публикуем полный список:
- «Лучший фильм»
- «Лучший режиссер»
- «Лучший адаптированный сценарий»
- «Лучшая мужская роль»
- «Лучшая женская роль второго плана»
- «Лучшая мужская роль второго плана»
- «Лучшая операторская работа»
- «Лучшие костюмы»
- «Лучший художник-постановщик»
- «Лучший грим и прически»
- «Лучший звук»
- «Лучший монтаж»
- «Лучшие визуальные эффекты»
- «Лучший саундтрек»
Члены Американской киноакадемии будут решать, в какие категории попадет фильм. Церемония награждения «Оскара» состоится 27 марта 2022 года.
Напомним, фильм «Купе номер 6» совместного производства русско-финского номинировали на премию «Оскар» от Финляндии. Об этом сообщили в финской кинопалате.
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