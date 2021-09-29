18+
  • Город
  • Наука и образование
Наука и образование

Десять петербургских школ вошли в топ-100 лучших российских учебных заведений

Десять петербургских школ вошли в топ-100 лучших российских образовательных учреждений. Больше всего в рейтинг вошло школ из Москвы. Об этом свидетельствуют данные агентства RAEX.

Фото: Shutterstock.com

 

В рейтинг входят те школы, которые чьи ученики наиболее успешно поступают в лучшие вузы России. В двадцатке лучших оказался Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей №30. Кроме того, первые десять школ, которые чаще всего готовят выпускников с лучшими результатами по Северо-Западному федеральному округу, также находятся в Петербурге.

Как выяснили исследователи, большая часть передовых школ находится в регионах. В рейтинг вошли школы из 27 регионов. Специалисты отмечают, что с каждым годом количество областей, входящих в топ, увеличивается. Так, в 2018 году высоким качеством среднего образования могли похвастаться 22 субъекта России.

При этом более трети самых конкурентоспособных школ — 35 — сконцентрировано в Москве. 11 участников топ-100 представляют Московскую область, 10 — Петербург, шесть — Татарстан и пять — Челябинскую область.

Напомним, У петербургских школьников забрали учебники по английскому языку, в которых обнаружили ссылку, ведущую на порносайт. Так, в ближайшее время должны выпустить новый тираж с исправлениями. В настоящее время шестиклассники будут пользоваться электронной версии учебника, в которую уже внесли правки.

Помимо этого, в Петербурге открыли «Газпром школу» на Крестовском острове, построенную за 5,2 млрд рублей. «Фонтанка» показала, что находится в самом дорогом учебном заведении не только города, но и России.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: