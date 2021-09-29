Десять петербургских школ вошли в топ-100 лучших российских учебных заведений

В рейтинг входят те школы, которые чьи ученики наиболее успешно поступают в лучшие вузы России. В двадцатке лучших оказался Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей №30. Кроме того, первые десять школ, которые чаще всего готовят выпускников с лучшими результатами по Северо-Западному федеральному округу, также находятся в Петербурге.

Как выяснили исследователи, большая часть передовых школ находится в регионах. В рейтинг вошли школы из 27 регионов. Специалисты отмечают, что с каждым годом количество областей, входящих в топ, увеличивается. Так, в 2018 году высоким качеством среднего образования могли похвастаться 22 субъекта России.

При этом более трети самых конкурентоспособных школ — 35 — сконцентрировано в Москве. 11 участников топ-100 представляют Московскую область, 10 — Петербург, шесть — Татарстан и пять — Челябинскую область.

Напомним, У петербургских школьников забрали учебники по английскому языку, в которых обнаружили ссылку, ведущую на порносайт. Так, в ближайшее время должны выпустить новый тираж с исправлениями. В настоящее время шестиклассники будут пользоваться электронной версии учебника, в которую уже внесли правки.

Помимо этого, в Петербурге открыли «Газпром школу» на Крестовском острове, построенную за 5,2 млрд рублей. «Фонтанка» показала, что находится в самом дорогом учебном заведении не только города, но и России.