Бассейн с единорогом, телестудия и обсерватория: в СМИ показали изнутри самую дорогую школу Петербурга

В Петербурге открыли «Газпром школу» на Крестовском острове, построенную за 5,2 млрд рублей. «Фонтанка» показала, что находится в самом дорогом учебном заведении не только города, но и России.
На крыше здания школы находится персональная обсерватория, а внутри телестудия. Чуть позже обещают, что появится студия звукозаписи. Также в учреждении есть краеведческий музей, оборудованный сенсорными экранами, класс труда для девочек, бассейн с надувным единорогом, библиотека, класс робототехники.
В Москве у компании уже есть своя школа. Новая школа потребовалась в Петербурге из-за переезда «Газпрома» в город. Строительство объекта на 825 учащихся обошлось в 5,2 млрд рублей. Для сравнения: на возведение школы в Приморском районе на 1 600 мест потратили 2 млрд рублей.
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