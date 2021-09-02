Бассейн с единорогом, телестудия и обсерватория: в СМИ показали изнутри самую дорогую школу Петербурга

На крыше здания школы находится персональная обсерватория, а внутри телестудия. Чуть позже обещают, что появится студия звукозаписи. Также в учреждении есть краеведческий музей, оборудованный сенсорными экранами, класс труда для девочек, бассейн с надувным единорогом, библиотека, класс робототехники.

В Москве у компании уже есть своя школа. Новая школа потребовалась в Петербурге из-за переезда «Газпрома» в город. Строительство объекта на 825 учащихся обошлось в 5,2 млрд рублей. Для сравнения: на возведение школы в Приморском районе на 1 600 мест потратили 2 млрд рублей.