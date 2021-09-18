В Петербурге у школьников изъяли учебники по английскому языку со ссылкой на порносайт

У петербургских школьников забрали учебники по английскому языку, в которых обнаружили ссылку, ведущую на порносайт. Об этом рассказали «Бумаге» в городском комитете по образованию.
Так, в ближайшее время должны выпустить новый тираж с исправлениями. Этим займется издательство «Просвещение». В настоящее время шестиклассники будут пользоваться электронной версии учебника, в которую уже внесли правки.
Напомним, ранее шестиклассник из Петербурга обнаружил в учебнике по английскому языку неожиданный контент. Под картинкой в книге он увидел ссылку, которая ведет на порносайт, рассказала мать мальчика.
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