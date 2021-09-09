Первые «умные» очки выпустили Facebook и Ray-Ban. Они могут снимать видео и воспроизводить музыку

В очках встроены две фронтальные 5-мегапиксельные камеры для съемки видео и фотографий. Чтобы начать запись, можно нажать на кнопку на душке очков или сказать: «Эй, Facebook, сделай видео». Устройство синхронизируется со специальным приложением, где можно редактировать клипы и отправлять их в другие приложения на смартфоне.

В очках также есть микрофоны и открытые направленные динамики. Воспроизводить звук с телефона можно через Bluetooth, чтобы отвечать на звонки, слушать музыку или подкасты. Сенсорная панель на дужке очков позволяет изменять громкость треков или приостанавливать их воспроизведение.

Ray-Ban Stories представлены в трех вариантах: Wayfarer, Meteor и Round. В очки можно вставить обычные или солнцезащитные линзы. В комплекте к ним идут зарядное устройство и чехол. Цена за очки — 299 долларов (около 22 тысяч рублей). Пока что купить их можно в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Италии и Австралии. Но позднее в компании обещали наладить поставки и в другие страны.

Ранее «Яндекс» запустил функцию автоматического перевода видео с английского языка на русский. Она доступна в «Яндекс.Браузере» и приложении поисковика и работает с помощью нейросетей. Искусственный интеллект распознает речь, превращает ее в текст и разбивает на предложения. Затем определяется пол говорящего, предложение переводится, а голос синтезируется.

А еще шестиклассник из Петербурга Андрей Яковлев под руководством педагога дополнительного образования Станислава Петшака разработал куртку, от которой можно заряжать различные девайсы — телефон, фонарик или навигатор. Разработка принесла ему победу в мировых соревнованиях по детской робототехнике.