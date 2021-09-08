Шестиклассник из Петербурга разработал куртку, от которой можно заряжать телефон — и победил на мировых соревнованиях по детской робототехнике

Международных соревнованиях по детской робототехнике International Youth Robot Competition — крупнейшие соревнования в области робототехники и информационных технологий в целом, ежегодно соревнования объединяют юных инженеров со всего мира. В 2021 году соревнования проводила Корея, из-за пандемии — в онлайн-формате. По условиям соревнований участникам нужно было сконструировать робота, записать видео и направить ссылку на видео в оргкомитет. Для участия было отобрано более 200 заявок из 15 стран мира, которые соответствовали регламенту.

Разработка шестиклассника Андрея Яковлева — это куртка-пауэрбанк. Ее не нужно заряжать — она способна накапливать электрический заряд, который возникает из-за разницы между температурами тела и окружающей среды. Как считает изобретатель, такая куртка может пригодиться полярникам в Арктике и Антарктиде.