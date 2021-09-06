Петербургских школьников отправят в музей или на «удаленку» в дни выборов

Для учеников начальной школы по решению администрации учебного заведения может быть предложена иная занятость вне стен школы — День музея, День здоровья, краеведческая прогулка и прочее.

Согласно положению о выборах, утвержденному ЦИК, голосование в сентябре будет проходить три дня — 17, 18 и 19 сентября. При этом все три дня на него отводится по 12 часов — с 8 утра до 8 вечера. Петербуржцы в этом году будут выбирать депутатов Законодательного собрания и Государственной думы. В некоторых муниципальных образованиях состоятся выборы в местные советы.

В Петербурге открыли «Газпром школу» на Крестовском острове, построенную за 5,2 млрд рублей. «Фонтанка» показала, что находится в самом дорогом учебном заведении не только города, но и России.

Специально к 1 сентября петербургский учитель истории и обществознания автор Telegram-канала «Здравствуйте, Кирилл Александрович» Кирилл Загустин написал для «Собака.ru» колонку, в которой рассказал, что можно изменить в современной российской школе, чтобы она вызывала больше приятных эмоций как у учеников, так и у педагогов.