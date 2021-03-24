В российские учебники по обществознанию включили курс семьеведения

«Передо мной учебники обществознания. Очень многие говорили о курсе семьеведения, по поводу курса вообще воспитания. Эти моменты учтены в том числе в новом учебнике обществознания», — приводит РИА «Новости» слова Кравцова.

Обучение семейным ценностям в рамках образовательных программ школ, лицеев, гимназий и других образовательных организаций необходимо для реализации поправок в Конституцию РФ. По словам уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, формат модульных программ по обучению семьеведению подразумевается в новом Федеральном государственном образовательном стандарте.

На сегодняшний день институт семьи проходит тяжелые испытания, считают эксперты. В 2020 году было зарегистрировано 564 033 разводов, а количество официально зарегистрированных браков сократилось на 21% по сравнению с предыдущим годом и составило 770 760.