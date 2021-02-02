В школах России введут уроки о политике и митингах. Преподавать будут советники-воспитатели

Как пишет «Коммерсантъ», конкурс под названием «Навигаторы детства» уже реализуется в десяти пилотных регионах. Ставки советников-воспитателей появятся с 1 марта 2021 года в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и в Севастополе. В 2022 году конкурс пройдет по всей стране.

По данным источника, близкого к аппарату президента, проектом по подготовке будущих воспитателей занимается Российское движение школьников. Выбранные на конкурсной основе советники будут работать не только с директорами школ, но и учениками. «Задача в том, чтобы воспитатель в первую очередь именно общался с молодежью. У них есть запрос, чтобы с ними общались на политические темы, в том числе и по поводу митингов», — отметил он.

Напомним, для Минпросвещения России вопрос воспитания также стоит очень остро. Глава министерства Сергей Кравцов заявил ранее о запуске всероссийских родительских собраний. Также для директоров школ по всей стране разработаны специальные курсы повышения квалификации. Кроме того, по его мнению, сегодня следует работать с цифровой средой, совершенствовать самоуправление в школах.

«Каким образом дети будут достигать поставленных целей? Что и в какой момент жизни может повлиять на их мировоззрение? Как предотвратить возможность оказания деструктивного влияния на детей?» — заявил Кравцов, комментируя протестные митинги в поддержку российского политика Алексея Навального. Не согласилась с министром председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Вот сейчас мы во всех школах введем советника директора по воспитательной работе, и у нас все будет хорошо с воспитанием? Это очень поверхностный и неправильный подход», — отметила она.