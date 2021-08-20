Исследование: более 70% российских учителей считают школьное образование устаревшим

Исследование международной образовательной компании «ЯКласс» проводилось среди 2000 педагогов по всей стране. Порядка 55% опрошенных думают, что образование устарело частично, еще 16% — полностью. По мнению 29% учителей, образовательная система отвечает современным запросам.

Около половины опрошенных заявили, что считают главным недостатком в школе ненормированную нагрузку на учителей. Еще 17% педагогов указали на чрезмерную учебную нагрузку на школьников, по 10% — на отсутствие персонализации программы обучения под запросы детей и игнорирование обучения навыкам, необходимым для жизни.

Треть учителей (33%) заявили, что за последние десять лет школа поменяла свою основную функцию: вместо того чтобы давать детям образование, она тренирует учеников для сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

Также педагогам предложили рассказать, какие предметы они бы хотели видеть в школьной программе. Среди них: психология (23%), финансовая грамотность (18%), инновационные технологии (17%), цифровая грамотность и эмоциональный интеллект (по 13%), креативные техники (9%), базовое программирование (4%) и дополнительный иностранный язык (3%).

Петербург и Москва стали лидерами среди регионов России по качеству школьного образования. Рейтинг рассчитывался по 12 критериям — в том числе учитывались результаты обучения школьников, практикориентированнность школьного образования и управление системой школьного образования.

А ранее «Собака.ru» изучила варианты альтернативного образования и опыт тех родителей, которые решили, что с муниципальной школой им не пути. Спойлер: аттестацию сдавать все равно придется.