Петербург и Москва стали лидерами по качеству школьного образования в России

Рейтинг рассчитывался по 12 критериям — в том числе учитывались результаты обучения школьников, практикориентированнность школьного образования и управление системой школьного образования. При оценке результатов обучения школьников учитывались результаты, полученные учащимися каждого региона по итогам сдачи ЕГЭ, ОГЭ и всероссийских проверочных работ.

В пятерку лидеров по качеству школьного образования в России вошли Петербург, Москва, Ленинградская, Калининградская и Ярославская области. В пятерку худших — Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская республики, а также Дагестан и Ингушетия. По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, с регионами, набравшими наиболее низкие баллы в рейтинге проводится методическая работа.

Рейтинг регионов по качеству школьного образования будет обновляться два раза в год — по мере сдачи экзаменов и проведения проверочных работ.