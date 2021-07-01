В Совете Федерации предложили давать инвалидность переболевшим COVID-19 россиянам

На сегодняшний день получить инвалидность из-за осложнений после перенесенного коронавирусом могут сотрудники медучреждений — врачи, средний и младший медперсонал, водители машин скорой помощи, то есть все, кто был связан с лечением пациентов с COVID-19. Согласно приказу Минздрава, инвалидность по такой причине установят, если медики заразились коронавирусом именно на работе, при этом болезнь подтверждена лабораторно или решением врачебной комиссии.

Владимир Круглый считает, что не только медперсонал должен иметь такую возможность. «Понятно, что у врачей особые условия труда, они находятся в особой опасности, но у нас же в целом независимо от профессии дают людям инвалидность. Я думаю, что любой человек, у которого нарушились функции внутренних органов после коронавируса, должен иметь право своевременно получить статус инвалида», — заявил Круглый в интервью «Парламентской газете».

Кроме того, пациентам с коронавирусом должны помогать избавляться от побочных эффектов заболевания. По словам сенатора, реабилитация должна начинаться еще в реанимационном отделении или сразу после перевода из него. И чем тяжелее человек болел, тем раньше она должна начаться. «Кроме того, программы реабилитации должны быть максимально индивидуальными, приближенными к конкретному пациенту, потому что последствия от коронавируса бывают самые разные, порой неожиданные», — пояснил Круглый.