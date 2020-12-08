Ученые СПбГУ нашли на берегах Мертвого моря вещества, из которых могла возникнуть жизнь на Земле

Химически активные фосфорсодержащие соединения были обнаружены учеными из СПбГУ в горных породах бассейна Мертвого моря — они широко используются в промышленности, но никогда ранее не встречались в природе. Обнаружение природных циклофосфатов приближает ученых к пониманию того, как синтезировались сложные молекулы, которые привели к возникновению жизни на планете.

Как предполагают авторы исследования, циклофосфаты могли образоваться в результате высокотемпературного окисления фосфидов — соединений фосфора, не содержащих кислород. Также циклофосфаты могли образоваться при метеоритной бомбардировке ранней Земли. Ученые предполагают, что фосфиды, присутствовавшие в метеорите и подвергшиеся этому процессу, полностью окисляются, а потому возможно образование циклофосфатов.

«Редкость фосфидов в современной литосфере не означает, что они не были распространены на Земле ранее, так как геохимическая среда миллиарды лет назад значительно отличалась от сегодняшней. Со временем атмосфера Земли все больше насыщалась кислородом, и окисление в новой среде могло привести к образованию циклофосфатов», — отмечает доктор геолого-минералогических наук, профессор СПбГУ Сергей Бритвин.

Напомним, ранее кристаллографы-минералоги СПбГУ открыли новый минерал на Камчатке. Ему присвоили название в честь ученого СПбГУ, доктора геолого-минералогических наук Аркадия Гликина — гликинит. А недавно открытая нейромедиаторная система на основе рецепторов к следовым аминам способна регулировать число нейронов дофамина и взрослый нейрогенез. Это поможет в будущем создать лекарство для лечения болезни Паркинсона.