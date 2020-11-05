Ученые доказали способность новой нейромедиаторной системы восстанавливать нервные клетки. Это поможет создать лекарство для лечения Паркинсона

Многие современные лекарства созданы на основе воздействия на нейротрансмиттерные системы, в которых химические вещества передают сигналы между нейронами или от нейронов к другим клеткам. Среди наиболее известных таких систем — дофаминовая, норадреналиновая, серотониновая, гистаминовая, глутаматная и многие другие.

Ученым СПбГУ вместе с коллегами из Итальянского технологического института и Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова благодаря экспериментам на мышах-мутантах удалось показать, что в мозге есть еще одна нейротрансмиттерная система — в ней передача сигналов происходит за счет рецептора к следовым аминам TAAR5.

Дальнейшие исследования новой нейротрансмиттерной системы были посвящены изучению влияния TAAR5 на дофаминовую систему, а именно на две области среднего мозга — вентральную область покрышки и черную субстанцию. Последняя играет важную роль в развитии многих нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Паркинсона.

Ученые пришли к выводу, что при отсутствии TAAR5-рецепторов у взрослых подопытных грызунов число нейронов дофамина увеличилось на 30%. Такой рост возможет либо в период развития организма, либо во время образования новых нейронов у зрелых особей — взрослого нейрогенеза.

«Было показано, что «взрослый» нейрогенез может регулироваться рецепторами серотонина, дофамина, а также адренорецепторами и, в частности, повышается при действии антидепрессантов. Мы оценили статус «взрослого» нейрогенеза, и нам удалось установить, что у «мышей-нокаутов» без TAAR5 в этих «нейрогенных» зонах значительно усиливается образование новых нейронов», — говорит Рауль Гайнетдинов.

Как полагают ученые, рецепторы следовых аминов являются системой, которая запускает процесс возникновения новых нейронов при разнообразных патологиях мозга. Возможно, что они могут оказывать существенное влияние на «взрослый» нейрогенез, тем самым открывая новые возможности для лечения нейродегенеративных заболеваний мозга — в том числе болезней Паркинсона и Альцгеймера.