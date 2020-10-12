Гликинит был обнаружен группой ученых СПбГУ на вулкане Толбачик, который фактически состоит из двух вулканов — Острый Толбачик и Плоский Толбачик. Гликинит является безводным оксисульфатом цинка и отличается наличием дополнительных атомов кислорода, которые не входят в кислотные остатки. Выделяет минерал условия образования — он являются настолько сильно окислительными, что образуются и с цинком, а не только с медью. Как отмечает руководитель научной группы Олег Сийдра, такая координация для цинка является очень редкой.

В гликините присутствует значительная примесь меди, с которой смешивается цинк — в лабораторных условиях воспроизвести чистый аналог невозможно, образовываются другие соединения.

«Ранее, до того как мы стали систематически изучать сульфатную минерализацию на фумаролах Толбачика, безводные сульфаты цинка нигде не были описаны. В ходе наших работ на Камчатке нам удалось установить сразу четыре новых вида с цинком. Первые три — германнянит, майзланит, белоусовит — мы обнаружили в 2018–2019 годах. И вот, совсем недавно, гликинит. Минерал образует красивые игольчатые кристаллы. Назвали находку в честь профессора кафедры кристаллографии, специалиста в области роста кристаллов Аркадия Эдуардовича Гликина», — отметил Сийдра.