Студентов Горного университета перевели на дистанционное обучение. Прошел почти месяц после приказа Минобрнауки

Теперь доступ студентов на территорию университа полностью прекращается, а преподаватели и сотрудники, занятые научной работой непрерывного цикла, продолжат работать в вузе. Ректор также распорядился, чтобы усилили контроль организации питания обучающихся, которые проживают в общежитиях. Иностранных студентов, не имеющих возможности учиться удаленно, обеспечат компьютерной техникой.