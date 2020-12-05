Студентов Горного университета перевели на дистанционное обучение. Прошел почти месяц после приказа Минобрнауки

С 5 декабря Горный университет приостанавливает учебно-консультационную деятельность, связанную с пребыванием студентов на территории учебных корпусов. Такое решение принял ректор вуза Владимир Литвиненко в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Теперь доступ студентов на территорию университа полностью прекращается, а преподаватели и сотрудники, занятые научной работой непрерывного цикла, продолжат работать в вузе. Ректор также распорядился, чтобы усилили контроль организации питания обучающихся, которые проживают в общежитиях. Иностранных студентов, не имеющих возможности учиться удаленно, обеспечат компьютерной техникой.
Напомним, ранее студентов российских вузов вновь перевели на «удаленку». Дистанционный формат обучения вводится по приказу Министерства образования и науки до конца первого семестра — с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021-го.
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