Первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко сообщил о том, что порядка 95 российских школ переведены на дистанционный формат работы. Об этом пишет ТАСС.
Около 95 российских школ перешли на дистанционный формат обучения
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Фото: Shutterstock
По словам Глушко, в министерстве ежедневно следят за ситуацией по школам, фиксируют число отдельных классов, которые закрываются на карантин на 5, 7 или 14 дней. «Видим и количество школ, которые перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса, на сегодняшний день их 95. Это число незначительно растет, очень незначительно, при этом часть школ после закрытия на карантин потом открываются, но появляются какие-то новые», — добавил он.
Глушко также уточнил, что массового перехода на «дистанционку» не будет, но для этого все должны соблюдать профилактические и санитарные требования.«Мы уверены, что соблюдение профилактических мероприятий, санитарных, гигиенических правил каждым человеком позволят избежать перехода на дистанционное обучение и массового закрытия на карантин», — сказал он.
Напомним, образовательные учреждения Петербурга возобновили работу в очном режиме с 1 сентября 2020 года. С соблюдением правил эпидемиологической безопасности — в частности, проведением генеральной уборки, ежедневной термометрии и использованием приборов для обеззараживания воздуха.
Ранее Министерство просвещения опубликовало методичку по работе российских школ в условиях пандемии. Также стало известно о том, что в российских школах учителей обяжут носить маски. Ученики могут посещать занятия и без них.
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