Министерство просвещения опубликовало методичку по работе российских школ в условиях пандемии. С 1 сентября для учащихся будут запрещены общие мероприятия, а на каждый класс должен быть выделен отдельный кабинет для занятий.
Запрет общих мероприятий и отдельные кабинеты для каждого класса: как будут работать школы России с 1 сентября
Помимо термоментрии на входе в школу и усиления дезинфекционного режима, российские школы с 1 сентября должны будут соблюдать дополнительные ограничения:
- Каждому классу необходимо выделить отдельный кабинет для занятий,
- Занятия в актовом и спортивном залах, а также библиотеке можно будет проводить только для одного класса единовременно,
- Все межклассовые мероприятия, за исключением линейки 1 сентября — ее проведут на открытом воздухе — запрещены,
- График работы столовой должен быть организован таким образом, чтобы ученики разных классов не контактировали между собой,
- Внеурочную деятельность рекомендовано организовывать в периоды каникул, а также выходные и праздничные дни,
- Уроки должны проходить таким образом, чтобы на одного учащегося в помещении приходилось не менее 2,5 квадратных метра площади.
Минпросвещения также рекомендует рассмотреть возможность преподавания отдельных предметов и факультативов дистанционно, а на случай возможного ухудшения эпидемиологической ситуации в стране — проработать возможность перехода на «удаленку».
Напомним, образовательные учреждения Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября 2020 года. С соблюдением правил эпидемиологической безопасности — в частности, проведением генеральной уборки, ежедневной термометрии и использованием приборов для обеззараживания воздуха. Всего к занятиям в школах приступят около 530 тысяч учеников. В дошкольные учреждения пойдут около 300 тысяч детей.
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