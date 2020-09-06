Первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявил о том, что случаи распространения коронавирусной инфекции в российских школах являются единичными. Об этом сообщает ТАСС.
Минпросвещения: случаи заражения коронавирусом в школах единичные
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Фото: Shutterstock
«Ситуация разная. Мы мониторим в ежедневном формате, в том числе какое количество детей, классов, школ уходит на дистанционное обучение в связи с тем, что в том или ином учреждении выявлены случаи распространения инфекции. Такие случаи действительно есть, но, на самом деле, именно такие случаи пока действительно единичные», — отметил он.
Также он добавил, что во многих регионах родители могут перевести детей на дистанционный формат обучения. Ряд школ в нескольких регионах, в том числе Забайкалье и Свердловской области, перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса, уточнил он.
Напомним, образовательные учреждения Петербурга возобновили работу в очном режиме с 1 сентября 2020 года. С соблюдением правил эпидемиологической безопасности — в частности, проведением генеральной уборки, ежедневной термометрии и использованием приборов для обеззараживания воздуха.
Ранее Министерство просвещения опубликовало методичку по работе российских школ в условиях пандемии. Также стало известно о том, что в российских школах учителей обяжут носить маски. Ученики могут посещать занятия и без них.
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