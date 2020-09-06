Минпросвещения: случаи заражения коронавирусом в школах единичные

Напомним, образовательные учреждения Петербурга возобновили работу в очном режиме с 1 сентября 2020 года. С соблюдением правил эпидемиологической безопасности — в частности, проведением генеральной уборки, ежедневной термометрии и использованием приборов для обеззараживания воздуха.

Ранее Министерство просвещения опубликовало методичку по работе российских школ в условиях пандемии. Также стало известно о том, что в российских школах учителей обяжут носить маски. Ученики могут посещать занятия и без них.