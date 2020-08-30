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Минпросвещения: учителя могут не делать прививку от коронавируса

Министерство просвещения России не будет принуждать школьных учителей прививаться от коронавируса. Об этом сообщил директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко, пишет ТАСС.

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Семченко добавил, что прививку будут делать добровольно. Он подчеркнул, что заставлять учителей никто не будет, потому что это «дело каждого конкретного человека». «Никто добровольно-принудительно ни от каких коронавирусов или любых других [инфекций] не прививает», — сказал Семченко.

При этом он все же рекомендует педагогам сделать прививку от гриппа, отметив, что решать все равно будет учитель.

Напомним, образовательные учреждения Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября 2020 года. С соблюдением правил эпидемиологической безопасности — в частности, проведением генеральной уборки, ежедневной термометрии и использованием приборов для обеззараживания воздуха. Всего к занятиям в школах приступят около 530 тысяч учеников. В дошкольные учреждения пойдут около 300 тысяч детей.

Министерство просвещения опубликовало методичку по работе российских школ в условиях пандемии. Ранее стало известно о том, что  в российских школах учителей обяжут носить маски. Ученики могут посещать занятия и без них.

Сабина Алиева,
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