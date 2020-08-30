Минпросвещения: учителя могут не делать прививку от коронавируса

Напомним, образовательные учреждения Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября 2020 года. С соблюдением правил эпидемиологической безопасности — в частности, проведением генеральной уборки, ежедневной термометрии и использованием приборов для обеззараживания воздуха. Всего к занятиям в школах приступят около 530 тысяч учеников. В дошкольные учреждения пойдут около 300 тысяч детей.

Министерство просвещения опубликовало методичку по работе российских школ в условиях пандемии. Ранее стало известно о том, что в российских школах учителей обяжут носить маски. Ученики могут посещать занятия и без них.