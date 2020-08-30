Министерство просвещения России не будет принуждать школьных учителей прививаться от коронавируса. Об этом сообщил директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко, пишет ТАСС.
Минпросвещения: учителя могут не делать прививку от коронавируса
Семченко добавил, что прививку будут делать добровольно. Он подчеркнул, что заставлять учителей никто не будет, потому что это «дело каждого конкретного человека». «Никто добровольно-принудительно ни от каких коронавирусов или любых других [инфекций] не прививает», — сказал Семченко.
При этом он все же рекомендует педагогам сделать прививку от гриппа, отметив, что решать все равно будет учитель.
Напомним, образовательные учреждения Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября 2020 года. С соблюдением правил эпидемиологической безопасности — в частности, проведением генеральной уборки, ежедневной термометрии и использованием приборов для обеззараживания воздуха. Всего к занятиям в школах приступят около 530 тысяч учеников. В дошкольные учреждения пойдут около 300 тысяч детей.
Министерство просвещения опубликовало методичку по работе российских школ в условиях пандемии. Ранее стало известно о том, что в российских школах учителей обяжут носить маски. Ученики могут посещать занятия и без них.
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