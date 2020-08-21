В Петербурге 1 сентября на праздничную линейку смогут попасть не все. Как сообщил губернатор города Александр Беглов, праздничные линейки пройдут только для первоклассников и одиннадцатиклассников.
В школах Петербурга проведут линейки только для первоклассников и выпускников
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Фото: Shutterstock
Глава города уточнил, что совместно с Роспотребнадзором работает над тем, чтобы в Петербурге прошли школьные линейки для первоклассников и выпускников. Традицию, когда выпускники школ ведут первоклашек в свои классы, нарушать не будут, добавил он.
Также Беглов попросил родителей не приводить более одного человека на праздник. По рекомендациям Роспотребнадзора, российские школы теперь должны проводить линейки на открытом воздухе, закрепить за каждым классом отдельный кабинет, а столовая будет работать по особому режиму.
В Петербурге учащиеся будут приходить к школе группами и заходить в здание с разных входов. Процесс может занять два часа.
Ранее стало известно, что в новом учебном году учителя будут обязаны носить маски в целях профилактики коронавируса. При этом школьников не будут заставлять носить маски, но они могут воспользоваться средствами индивидуальной защиты, если на этом настаивают родители.
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