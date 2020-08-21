В школах Петербурга проведут линейки только для первоклассников и выпускников

В Петербурге учащиеся будут приходить к школе группами и заходить в здание с разных входов. Процесс может занять два часа.

Ранее стало известно, что в новом учебном году учителя будут обязаны носить маски в целях профилактики коронавируса. При этом школьников не будут заставлять носить маски, но они могут воспользоваться средствами индивидуальной защиты, если на этом настаивают родители.