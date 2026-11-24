Снять леса со Спаса на Крови музей планирует в феврале 2027 года. По словам Полунина, все работы на колокольне практически завершены: мастерам осталось закончить техническую сушку небольшого участка у Распятия.

В будущем «Исаакиевский собор» планирует восстановить четыре главки собора, сейчас для этого разрабатывают документацию, сами работы учреждение начнет в 2028 году. Директор музея Юрий Мудров также рассказал, что воссоздать планируют еще один «топазовый» крест, его установят над местом, где был смертельно ранен император Александра II. Всего крестов было пять. Летом КГИОП отчитался о восстановлении трех.

Реставрация Спаса на Крови продолжается уже несколько десятилетий и между этапами работ храм периодически освобождают от строительных конструкций. Поскольку снятие лесов с памятника архитектуры несколько раз совпадало с политическими и экономическими кризисами, в городе появилась легенда о том, что это может предвещать масштабные потрясения в стране.