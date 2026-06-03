Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

В Спасе на Крови восстановили кресты из горного хрусталя. Их утратили в первой половине XX века

Снимками и видео с установки элементов иконостаса поделился Комитет по охране памятников. Специалисты восстанавливали утраченное навершие, два малых и большой центральный кресты на основе архивных фотографий, среди них были и снимки российско-немецкого портретиста и «отца российского фоторепортажа» Карла Буллы 1917 года.

Восстановленное навершие иконостаса с резными элементами цветов и листьев выполнено из итальянского мрамора.  Каркасы крестов изготавливали в Златоусте из латуни с позолотой, а поверхность украсили ограненным в Екатеринбурге горным хрусталем. На большом кресте 114 камней, на малых – по 110 камней различной величины и огранки.

Тремя крестами в храме был увенчан иконостас, который создали в 1901–1907 годах в Генуе из итальянских разноцветных мраморов по проекту архитектора Альфреда Парланда. Огранку горного хрусталя выполняли на фабрике в Петергофе.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: