В Спасе на Крови восстановили кресты из горного хрусталя. Их утратили в первой половине XX века

Восстановленное навершие иконостаса с резными элементами цветов и листьев выполнено из итальянского мрамора. Каркасы крестов изготавливали в Златоусте из латуни с позолотой, а поверхность украсили ограненным в Екатеринбурге горным хрусталем. На большом кресте 114 камней, на малых – по 110 камней различной величины и огранки.

Тремя крестами в храме был увенчан иконостас, который создали в 1901–1907 годах в Генуе из итальянских разноцветных мраморов по проекту архитектора Альфреда Парланда. Огранку горного хрусталя выполняли на фабрике в Петергофе.