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Реставрации

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Спас на Крови полностью освободят от лесов к Новому году. С этим связана тревожная легенда

Строительные леса постепенно убирают с фасадов Спаса на Крови. Полностью освободить храм от них планируют к 1 января 2027 года, сообщили Собака.ru в пресс-службе государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».

Synthetic Messiah / Shutterstock.com

Сейчас леса остались примерно на четверти фасада. Рабочие постепенно спускаются вниз, демонтируя конструкции. Около колокольни еще остается примерно шесть ярусов лесов — примерно 10 метров. При этом специалисты продолжают очищать фасад, восстанавливать его элементы и заделывать места креплений лесов.

Масштабная реставрация Спаса на Крови началась в 1972 году и продолжалась 25 лет. Почти два десятилетия храм был скрыт за строительными лесами. Их начали разбирать еще в начале 1990-х, а официально первый этап реставрации завершился в 1997 году.

В прошлом десятилетии мастера приступили к восстановлению шатра собора. Тогда обещали, что работы завершатся до 2025 года, однако похже сроки сдвинулись. В последний раз полностью конструкции с фасадов временно убирали в 2022 году.

Поскольку снятие лесов со Спаса на Крови несколько раз совпадало с политическими и экономическими кризисами, в городе появилась легенда о том, что это может предвещать масштабные потрясения в стране.

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