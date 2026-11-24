Осмотреть здание, где ранее обнаружили признаки самовольной реконструкции, полностью с земли было невозможно из-за плотной исторической застройки и ограниченного доступа во внутренний двор. В ходе совместного выезда сотрудники «Технопарка Санкт-Петербурга» и Комитета по контролю за имуществом обследовали труднодоступные участки здания и получили детальные изображения постройки.

В ноябре Комитет по охране памятников договорился с «Технопарком Санкт-Петербурга» о сотрудничестве, которое включает возможность следить за состоянием исторических памятников с воздуха — для этого будут использовать дроны. А в сентябре за Государственной административно-технической инспекцией закрепили право применять воздушную съемку в качестве официального доказательства нарушений благоустройства.

Беспилотники используют и в интересах других городских ведомств. С февраля 2026 года специалисты выполнили более 80 полетов в Петербурге и Ленобласти, отработав 11 сценариев. Общий налет составил 400 часов.