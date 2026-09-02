Беспилотники помогут властям находить мусор и незаконные постройки на крышах Петербурга

До этого съемку с дронов использовали в случаях, когда объект находился за пределами обзора инспектора — на крыше или другом труднодоступном участке. Теперь сотрудники ГАТИ могут использовать беспилотники как официально разрешенный инструмент осмотра наравне с фото- и видеосъемкой и мобильным приложением «Инспектор».

Полеты таких БПЛА безопасны для города и его жителей, говорят в ведомстве. Для их применения у ГАТИ есть специалисты с необходимой подготовкой и документами.

Гражданские дроны уже летают в небе над Петербургом во время «экологических обследований». Комитет по природопользованию также планирует использовать подводные и надводные устройства для защиты экологии рек и озер города, а петербургские спасатели будут применять беспилотные аппараты для спасения тонущих в водоемах.