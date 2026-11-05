БПЛА будут охранять памятники архитектуры в Петербурге

Дронов планируют использовать для аэрофотосъемки и тепловизионного контроля. С их помощью специалисты смогут дистанционно выявлять возможные нарушения и следить за соблюдением законодательства об охране памятников. Данные воздушной съемки КГИОП и Технопарк будут передавать друг другу.

Чтобы запустить новую систему, в комитете проведут специальные учения и подготовят рекомендации по использованию беспилотников. Сейчас технологию готовят к внедрению.

Это не первый случай, когда городские ведомства начинают использовать дроны для контроля за состоянием Петербурга. В сентябре за Государственной административно-технической инспекцией закрепили право применять воздушную съемку как официальное доказательство нарушений. Полученные с высоты фотографии и видео имеют такую же юридическую силу, как и снимки, сделанные инспекторами на земле.