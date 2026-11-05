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БПЛА будут охранять памятники архитектуры в Петербурге

За состоянием исторических зданий и других объектов культурного наследия в Петербурге будут следить с воздуха. Комитет по охране памятников договорился о сотрудничестве с АО «Технопарк Санкт-Петербурга»: стороны подписали соглашение о внедрении беспилотных технологий в работу ведомства.

gorwol / Shutterstock

Дронов планируют использовать для аэрофотосъемки и тепловизионного контроля. С их помощью специалисты смогут дистанционно выявлять возможные нарушения и следить за соблюдением законодательства об охране памятников. Данные воздушной съемки КГИОП и Технопарк будут передавать друг другу.

Чтобы запустить новую систему, в комитете проведут специальные учения и подготовят рекомендации по использованию беспилотников. Сейчас технологию готовят к внедрению.

Это не первый случай, когда городские ведомства начинают использовать дроны для контроля за состоянием Петербурга. В сентябре за Государственной административно-технической инспекцией закрепили право применять воздушную съемку как официальное доказательство нарушений. Полученные с высоты фотографии и видео имеют такую же юридическую силу, как и снимки, сделанные инспекторами на земле.

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