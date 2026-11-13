Со дна Финского залива подняли 300-летние пушки затонувшего корабля эпохи Петра I! Посмотрите, как они выглядят после реставрации

Три столетия под водой и больше двух лет сложнейшей реставрации! Археологи ИИМК РАН при поддержке проекта «Остров фортов» подняли со дна Финского залива пушки с затонувшего в 1719 году линейного корабля «Портсмут» — главного героя первой победы парусного флота Петра I. Среди находок — орудия, отлитые еще в конце XVII века, и первые образцы отечественной артиллерии для морского боя! Собака.ru рассказывает, как ученые практически вслепую работали на девятиметровой глубине, зачем им понадобились 12 ванн и трехтонный кран и где покажут уникальную коллекцию.
Факт №1: Пушки пролежали на дне Финского залива 300 лет
Факт №2: Самые старинные экземпляры относятся к концу XVII века
Факт №3: Внутри стволов скрывались еще несколько находок
Факт №4: Для спасения пушек построили специальные ванны и трехтонный кран
Факт №5: После трех веков под водой коллекцию впервые покажут публике
Факт №1: Пушки пролежали на дне Финского залива 300 лет
Эта история началась осенью 1719 года. Линейный корабль «Портсмут» возвращался в Кронштадт после боевого похода, но попал в шторм и сел на мель. Моряки попытались его спасти, но безуспешно: сильный ветер и волны снесли судно на глубокое место, где оно затонуло вместе с пушками.
Останки «Портсмута» обнаружили в 2008 году благодаря архивным исследованиям и современным методам поиска: он покоился на Лондонской отмели в Финском заливе, на глубине около девяти метров. Под водой сохранилась нижняя часть корпуса размером примерно 30 на 12 метров.
Полноценные раскопки начались только в 2024 году: их провели археологи Института истории материальной культуры РАН при поддержке проекта «Остров фортов» и Экспедиционного центра Минобороны России. Работы были спасательными (историческому памятнику угрожала активная добыча песка в этом районе) и технически сложными.
Вот с чем столкнулась команда:
- Почти нулевая видимость. Даже с фонарями она не превышала более 30 сантиметров, поэтому приходилось действовать практически на ощупь.
- Трехсотлетние отложения. Пушки покрылись плотным слоем окислов железа, песка и глины, который приходилось буквально откалывать молотками и зубилами (предварительно фиксируя их с помощью фотограмметрии и 3D-моделирования).
- Вес в несколько тонн. Для подъема орудий использовали кран спасательного буксира Балтийского флота «Нина Соколова».
- Непредсказуемая погода. Шторма на Балтике неоднократно прерывали экспедицию.
Ксения Шойгу
руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов»
За шесть лет мы провели большую работу по сохранению исторического наследия Кронштадта. Она включала не только спасение и ревитализацию уже известных памятников, но и создание условий для новых исследований и открытий. История с «Портсмутом» — один из примеров такого подхода. Благодаря объединению усилий ученых, профильных военных специалистов и поддержке «Острова фортов» удалось провести сложные подводно-археологические работы.
Факт №2: Самые старинные экземпляры относятся к концу XVII века
Всего подняли 24 предмета: 19 целых пушек и пять фрагментов стволов трех калибров — 6, 12 и 18 фунтов. Но главное не количество, а их возраст: большинство экземпляров отлито еще в самом начале XVIII столетия, когда Петр I создавал регулярный флот!
Михаил Копейкин
реставратор
Это первые серийные пушки, отлитые специально для российского флота на Олонецких заводах, которые были основаны в 1703 году по приказу Петра I при участии Александра Меншикова. До этого подобные орудия производили лишь для сухопутных войск. Самые ранние пушки в нашей коллекции датируются 1704 годом, а самые крупные — 1713-м. Это начало русской истории корабельной артиллерии.
Четыре из поднятых пушек оказались еще старше — их отлили в Швеции в 1693–1697 годах. Установить происхождение помогли сохранившиеся клейма, в том числе обозначение IEC, принадлежавшее литейщику Йесперу Элиассону из Арендаля. Это подтверждает, что корабли вооружали не только отечественными, но и иностранными орудиями.
По одной из версий, шведские пушки попали на «Портсмут» в качестве трофеев после Эзельского сражения 1719 года — первой победы парусного флота Петра I в открытом море, одержанной в артиллерийском бою без применения абордажа. Впрочем, исследователи допускают и другое объяснение: их могли закупить за границей, как это практиковали до начала XVIII века.
Факт №3: Внутри стволов скрывались еще несколько находок
Во время работ реставраторов ждал сюрприз. Пушки оказались забиты кирпичами и остатками ядер на глубину около 20 сантиметров, хотя обычно для этого использовали деревянные пробки. Скорее всего, это было сделано намеренно: изношенные орудия могли применять вместо балласта, а стволы забивали, чтобы их не перепутали с исправными.
Кроме того, внутри обнаружили остатки дерева, сучки и даже щетину банника — специального приспособления, которым моряки чистили и смазывали пушки. Вероятно, деревянными фрагментами уплотняли заглушки. Сохранившаяся щетина помогает представить, как обслуживали корабельную артиллерию три столетия назад.
Факт №4: Для спасения пушек построили специальные ванны и трехтонный кран
Поднять орудия со дна оказалось лишь половиной дела. За три столетия в морской воде внутри чугуна накопилось огромное количество хлоридов — солей, которые вызывают коррозию. Поэтому, оказавшись на поверхности, пушки продолжили бы разрушаться. Для их сохранения реставраторы обратились к технологии, которую уже применяют во всем мире: очистке металла с помощью щелочных растворов. Ее единственный минус — только один этап обработки занимает не меньше полугода.
Вот как это было:
- Подготовка. Сначала изготовили 12 ванн длиной почти два с половиной метра. Пушки разделили на две партии: пока вторую выдерживали в щелочном растворе, специалисты уже занимались первой.
- Удаление солей. Орудия погружали в ванны минимум на полгода. Все это время реставраторы регулярно измеряли pH — показатель кислотности, который постепенно снижался с 12 до 8.
- Промывка и сушка. Затем пушки поочередно переносили в несколько емкостей с водой, чтобы удалить остатки щелочного раствора. Когда после очередной проверки pH воды не превышал 8, их извлекали и просушивали.
- Восстановление и защита. Поврежденные участки склеивали, поверхность тонировали и покрывали составами против коррозии. Отдельно снимали слепки с сохранившихся гербов, вензелей и датировочных знаков.
Самой трудной задачей оказалось сохранить внешний вид пушек. За 300 лет их поверхность местами настолько разрушилась, что утратила свойства металла, но продолжала держать форму. При погружении в щелочный раствор этот хрупкий слой начал отслаиваться, и реставраторам пришлось буквально спасать отдельные фрагменты от потери.
Михаил Копейкин
реставратор
Нам пришлось оборачивать все пушки специальными сетками, чтобы отдельные элементы не отпадали и впоследствии мы могли их приклеить, сохранив облик орудий. Это была очень кропотливая и тяжелая работа, особенно учитывая, что некоторые экземпляры весят около трех тонн. Извлекать их из ванн, а затем возвращать обратно было непросто.
Для работы с орудиями весом до трех тонн пришлось изготовить специальное оборудование. Реставратор Михаил Копейкин сам сварил большой кран, который оснастили трехтонной талью — механизмом для подъема грузов — и колесами, способными выдержать такую нагрузку.
Михаил Копейкин
реставратор
Однако перемещать пушки такого веса с помощью одного крана было невозможно: он позволял приподнимать их, но не перевозить на большие расстояния. Поэтому мы перекладывали стволы на специально изготовленную тележку и уже на ней перемещали после предварительной очистки.
Факт №5: После трех веков под водой коллекцию впервые покажут публике
Реставрация заняла два года и почти три месяца. Сейчас она официально завершена: специальная комиссия подтвердила, что коллекция законсервирована и готова к экспонированию в Музее военно-морской славы в Кронштадте. При этом за ее состоянием будут наблюдать еще как минимум два года.
История самого «Портсмута» на этом тоже не заканчивается. Археологи ИИМК РАН исследовали лишь часть места кораблекрушения, а на дне Финского залива остается обширное поле обломков, которые еще немало могут рассказать о российском флоте петровской эпохи.
Марика Бобкова (Коротаева)
соорганизатор проекта «Остров фортов»
В Российском государственном архиве Военно-Морского Флота нам удалось обнаружить текст указа Петра I в Адмиралтейств-коллегию, который 17 августа 1722 года предписывал провести поиск останков «Портсмута»: «Оной корабль около того места надлежит искать во глубине». Сегодня мы исполнили указ императора. Теперь пушки станут частью музейной экспозиции, и ознакомиться с ними смогут все желающие.
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