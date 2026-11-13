Со дна Финского залива подняли 300-летние пушки затонувшего корабля эпохи Петра I! Посмотрите, как они выглядят после реставрации

Факт №1: Пушки пролежали на дне Финского залива 300 лет

Эта история началась осенью 1719 года. Линейный корабль «Портсмут» возвращался в Кронштадт после боевого похода, но попал в шторм и сел на мель. Моряки попытались его спасти, но безуспешно: сильный ветер и волны снесли судно на глубокое место, где оно затонуло вместе с пушками.

Останки «Портсмута» обнаружили в 2008 году благодаря архивным исследованиям и современным методам поиска: он покоился на Лондонской отмели в Финском заливе, на глубине около девяти метров. Под водой сохранилась нижняя часть корпуса размером примерно 30 на 12 метров.

Полноценные раскопки начались только в 2024 году: их провели археологи Института истории материальной культуры РАН при поддержке проекта «Остров фортов» и Экспедиционного центра Минобороны России. Работы были спасательными (историческому памятнику угрожала активная добыча песка в этом районе) и технически сложными.