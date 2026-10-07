Под Петербургом нашли 2 кг серебра — самый богатый клад на Северо-Западе. Почему средневековые сокровища называют главной сенсацией года?

Медальоны с изображением агнца и птиц, бусины c зернью и сканью, привески-монеты — это лишь малая часть средневекового клада, найденного археологами на территории Тиверского городища под Петербургом. Открытие уже называют не иначе, как чудо — около двух килограммов серебра обнаружили на третий день раскопок! Каждый предмет — произведение ювелирного искусства X-XIV веков, выполненное в разных техниках и украшенное редчайшими орнаментами. Археологи единогласны: такие находки делают раз в 150 лет, а на Северо-Западе ничего богаче не было никогда. Собака.ru поговорила с учеными и рассказывает, почему это настоящая сенсация, а также показывает самые интересные и красивые артефакты (спойлер: вы тоже сможете их увидеть на выставке в Кунсткамере!).
Самая старинная находка
В Тиверском кладе нашли три монеты. Самая старая из них — арабский дирхем, который нумизматы предварительно датируют 907–912 годами. К нему приклепано ушко для подвешивания: вероятно, его использовали как украшение мониста (ожерелья).
Тиверское городище (или Тиверский городок) — древнее поселение в Приозерском районе Ленинградской области, известное с XIX века. Здесь сохранились оборонительные сооружения, относящиеся к карело-финской доогнестрельной фортификации. С 1973 года памятник находится под охраной государства как объект культурного наследия федерального значения.
Еще в 1870-х годах местный крестьянин нашел здесь первый клад с серебром, который сейчас хранится в Хельсинки. С тех пор в разные периоды тут трудились финские, советские и российские ученые. Сегодня работы продолжают специалисты Кунсткамеры совместно с петербургским научно-исследовательским центром «Актуальная археология».
Две другие находки — крупные брактеаты уппсальского типа, то есть монеты с односторонней чеканкой. Их изготовили гораздо позже в Швеции — в конце XI — первой половине XII века, считают ученые.
Станислав Бельский
руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Кунсткамеры
Эти брактеаты совершенно уникальны, потому что в мире теперь, как выясняется, их существует четыре: два — в Уппсале и два — в Тиверском кладе. Арабский дирхем, в свою очередь, дает нижнюю дату того, как этот клад формировался. Самый ранний его предмет относится к началу X века, а закопан он, скорее всего, был в XIV веке — то есть складывался около четырех столетий. Это удивительные находки. Такое случается раз в 150 лет!
Арабский дирхем, который нумизматы предварительно датируют 907–912 годами
Самая редкая находка
В Тиверском кладе также нашли десять барм — украшений плечевого или нагрудного ожерелья, которые носили люди высокого социального положения: они могли быть частью княжеского, императорского или епископского облачения. Эта традиция пришла из Византии.
Обычно на такие медальоны наносили христианскую символику: кресты или изображения Богородицы, а также растительные орнаменты. В Тиверском кладе обнаружили четыре бармы с равносторонними крестами (причем разными) и растительными орнаментами. Некоторые украшения были прочеканены, но и на них присутствовали крестовидные фигуры.
Бармы (медальоны) с равносторонними крестами и растительными орнаментами
При этом один из медальонов заметно отличался от остальных: он был крупнее — около семи сантиметров в диаметре — и украшен изображением двух птиц, обращенных головами друг к другу. Это единственная находка с орнитоморфным мотивом.
Станислав Бельский
руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Кунсткамеры
В древнерусском искусстве известны парные изображения птиц, причем стилистически похожие на то, что было обнаружено в Тиверском кладе. Чаще всего они встречаются на колтах — височных украшениях в виде больших пластин, которые крепились на ленты или специальное очелье вокруг головы и спускались к вискам. Но во всех известных случаях это либо голуби, либо какие-то водоплавающие птицы, а на найденном нами медальоне — две птицы с массивными клювами, явно хищными. Надо спросить орнитологов, но лично мне они напоминают каких-то воронообразных.
Барма (медальон) с изображением двух птиц, обращенных головами друг к другу
Между головами птиц на древнерусских колтах обычно изображали процветший росток — растительный орнамент, распространенный в христианской символике. В то же время на барме из Тиверского клада этот элемент больше напоминает копье. Поэтому пока исследователи предполагают, что это могут быть вороны Одина Хугин и Мунин, а между ними — его копье Гунгнир.
Станислав Бельский
руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Кунсткамеры
Такие выводы тут же ставят в тупик, потому что это чисто языческий мотив из скандинавского мифа, который находится среди других находок с абсолютно христианской символикой. Сейчас можно сказать, что мы имеем дело с каким-то синкретическим сюжетом, который сочетает в себе несколько культурных традиций. Прямых аналогий мне пока не удалось обнаружить ни среди предметов ювелирного искусства или пластики, ни среди изображений, допустим, на церковных стенах, фресках или в книжной миниатюре. Будем искать дальше.
Все находки были завернуты в ткань и кожу, которые также представляют большую ценность для науки: их изучение позволит установить материал, а также получить датировки, уточняющие узкий хронологический период сокрытия Тиверского клада.
Еще на одной бирме изображен агнец — сюжет, характерный для средневекового искусства. Наиболее близкая параллель этой находке — центральный медальон в так называемом кресте Юстина II-IV веков, хранящийся в соборе Святого Петра в Риме.
Все артефакты отличается очень высоким качеством исполнения. Большинство из них изготовлено за пределами региона: они могли попасть сюда либо с территории Древней Руси, либо из Скандинавии. При этом часть вещей имеет местное происхождение — их создавали профессиональные мастера, считают ученые.
Барма (медальон) с изображением агнца. Это сюжет, характерный для средневекового искусства
Кому принадлежали сокровища
Согласно рабочей гипотезе, владельцем клада мог быть представитель высшей аристократии. На это указывает не только состав находок, но и то, что это уже второе подобное сокровище, обнаруженное в Тиверском городище: первое нашли здесь еще в 1870 году при рытье погреба — всего в нескольких десятках метров от места нынешних раскопок.
В начале XIV века на северо-западных рубежах Новгородской земли существовал институт служилых князей. Новгородцы приглашали представителей младших ветвей Рюриковичей или Гедиминовичей из Литвы руководить обороной пограничных территорий и войсками, а взамен отдавали им города в кормление, говорят ученые.
Станислав Бельский
руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Кунсткамеры
Есть договорные грамоты с этими князьями, там даже некоторые династии образовывались. В том числе в одной из грамот упоминается Тиверский городок, который отдавали в кормление князю. И, возможно, как раз княжеская резиденция находилась не в Карелии, в нынешнем Приозерске, а в Тиверском городке. Тогда предметы, спрятанные в кладе, могли принадлежать одному из таких служилых князей.
Письменных источников, в которых упоминались бы высшие служители церкви на этой территории, исследователям неизвестно. Зато известны князья, которые в то время владели этими землями. Поэтому ученые предполагают, что сокровища могли принадлежать одному из них. Возможно, их спрятали во время военного события, а хозяин по неизвестной причине за ними не вернулся.
Что дальше
Археологи уже провели полную рекультивацию территории Тиверского городища и восстановили исторический ландшафт. При этом до полноценного научного осмысления результатов еще далеко: найденные предметы предстоит законсервировать, сфотографировать и описать. Не менее важно сохранить и сам памятник — именно разрушение его культурного слоя стало причиной спасательных работ, которые в итоге привели к сенсационному открытию.
Спасательные работы на Тиверском городище проводили из-за строительства линии электропередачи, которую в прошлом году проложили через территорию памятника без необходимых согласований. Бульдозером был частично поврежден вал и прилегающая территория, что вызвало возмущение местных жителей, которые связались с археологами.
Игорь Гарбуз
археолог, гендиректор НИЦ «Актуальная археология»
Как правило, спасательные работы заканчиваются обнаружением керамики, которая не вызывает такого трепета у широкой публики. Здесь нашли серебро — и история сразу привлекла внимание. Для археологов это большой праздник, ведь обычно до нас доходит, условно говоря, лишь пять процентов информации.
В Тиверском городище мы можем исследовать находку в контексте, а именно он дает 95 процентов информации и позволяет приблизиться к ответу на вопрос, кому же принадлежал клад. Владельцем мог быть кто угодно, но можно говорить о его высоком статусе и, судя по обстоятельствам, об экстренной ситуации: ему пришлось быстро спрятать самое ценное.
За своими сокровищами хозяин уже не вернулся, а значит, для него все закончилось достаточно печально. Именно благодаря этому находка сохранилась в земле на протяжении стольких веков. Представьте, сколько войн прошло по этой территории, в том числе Великая Отечественная. Даже строители клад не задели — и он достался именно нам.
При этом, подчеркивают ученые, обнаружение клада не означает, что Тиверское городище буквально усеяно сокровищами. Подобные комплексы встречаются крайне редко: предыдущую такую находку здесь сделали около ста пятидесяти лет назад.
В Кунсткамере также сообщили, что найденные артефакты лягут в основу новой выставки, которая состоится в стенах музея в конце этого года (даты обещают сообщить позже на официальном сайте). Кроме того, они могут стать источником вдохновения для создания фильма или сериала о той эпохе, к которой их отнесли археологи.
Андрей Головнев
директор Кунсткамеры, академик РАН
Это очень важная находка для воссоздания сценария рождения Руси: она найдена как раз в той области, в которой происходило движение, приведшее к рождению Руси. Это путь «из варяг в греки». Причем по характеру и по происхождению это вещи, связанны с варяжским сценарием.
Здесь причудливая смесь драгоценностей, высокостатусных предметов и мифологических сюжетов. По этому набору и по всему кладу мне бы хотелось представить себе облик того человека, может быть, даже снять кино. Ведь это в какой-то степени портрет человека той эпохи. Я думаю, это портрет человека, который сыграл очень существенную роль в древней истории нашей страны.
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