Под Петербургом нашли 2 кг серебра — самый богатый клад на Северо-Западе. Почему средневековые сокровища называют главной сенсацией года?

Тиверское городище (или Тиверский городок) — древнее поселение в Приозерском районе Ленинградской области, известное с XIX века. Здесь сохранились оборонительные сооружения, относящиеся к карело-финской доогнестрельной фортификации. С 1973 года памятник находится под охраной государства как объект культурного наследия федерального значения.

Еще в 1870-х годах местный крестьянин нашел здесь первый клад с серебром, который сейчас хранится в Хельсинки. С тех пор в разные периоды тут трудились финские, советские и российские ученые. Сегодня работы продолжают специалисты Кунсткамеры совместно с петербургским научно-исследовательским центром «Актуальная археология».