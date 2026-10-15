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Реставрации

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Виртуальные копии скульптур у Ростральных колонн создадут археологи

Специалисты из Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН начали лазерное 3D-сканирование скульптур у подножия Ростральных колонн, сообщили в Смольном. Цифровые модели помогут оценить состояние каменных фигур, выявить повреждения и спланировать их реставрацию.

Пресс-служба вице-губернатора Бориса Пиотровского
Пресс-служба вице-губернатора Бориса Пиотровского

У подножия Ростральных колонн установлены четыре фигуры — две мужские и две женские. Их в начале XIX века выполнили скульпторы Жозеф Камберлен и Жак Тибо. Согласно распространенной версии, скульптуры у северной колонны олицетворяют реки Волгу и Днепр, а у южной — Неву и Волхов.

Для сканирования используют портативные лазерные и оптические приборы с точностью до 40–50 микрон. Полученные данные затем обработают в специальной программе, чтобы создать подробные цифровые копии скульптур. Как развивалась эта технология, Собака.ru рассказывала в этом материале.

Это не первый подобный проект специалистов в Петербурге. Ранее в этом году они отсканировали скульптурные группы «Диоскуры, укрощающие коней» у входа в Манеж на Исаакиевской площади, а также львов в Некрополе мастеров искусств.

Центр спасательной археологии также работает над масштабным проектом по созданию цифрового архива памятников Африки и стран исламского мира.  Специалисты разработали проект восстановления триумфальной арки в сирийской Пальмире, согласованный с ЮНЕСКО. Кроме того, в рамках проекта археологи также помогают сохранять памятники Палестины.

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