Виртуальные копии скульптур у Ростральных колонн создадут археологи

У подножия Ростральных колонн установлены четыре фигуры — две мужские и две женские. Их в начале XIX века выполнили скульпторы Жозеф Камберлен и Жак Тибо. Согласно распространенной версии, скульптуры у северной колонны олицетворяют реки Волгу и Днепр, а у южной — Неву и Волхов.

Для сканирования используют портативные лазерные и оптические приборы с точностью до 40–50 микрон. Полученные данные затем обработают в специальной программе, чтобы создать подробные цифровые копии скульптур. Как развивалась эта технология, Собака.ru рассказывала в этом материале.

Это не первый подобный проект специалистов в Петербурге. Ранее в этом году они отсканировали скульптурные группы «Диоскуры, укрощающие коней» у входа в Манеж на Исаакиевской площади, а также львов в Некрополе мастеров искусств.

Центр спасательной археологии также работает над масштабным проектом по созданию цифрового архива памятников Африки и стран исламского мира. Специалисты разработали проект восстановления триумфальной арки в сирийской Пальмире, согласованный с ЮНЕСКО. Кроме того, в рамках проекта археологи также помогают сохранять памятники Палестины.