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Наука и образование

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Петербургские археологи помогут сохранить памятники культурного наследия Палестины

Соглашение о сотрудничестве 9 июля заключили Центр спасательной археологии Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН и Министерство туризма и древностей Палестины. Церемония прошла дистанционно, подписантов приветствовал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Администрация Санкт-Петербурга

Согласно документу, в Палестине российские специалисты проведут цифровое документирование памятников. Данные, которые зафиксируют археологи, лягут в основу цифрового архива, который будут использовать в научных исследованиях, мониторинге памятников, реставрации и образовательных программах.

Соглашение входит в международный проект по созданию цифрового архива памятников Африки и стран исламского мира, которым занимается Центр спасательной археологии ИИМК РАН. Специалисты центра уже работают на Сейшелах, в Эфиопии и Намибии. Среди целей проекта — создание баз данных и точных 3D-моделей объектов культурного наследия.

Как объясняют археологи, создание цифровых копий памятников необходимо не только для развития науки, но и для их защиты и сохранения. Сегодня большинство объектов наследия не защищены от природных бедствий, катастроф, терроризма и других рисков. К началу прошлого года на Ближнем Востоке и в Северной Африке более 211 тысяч памятников находились под угрозой разрушения, отмечает Смольный.

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