В отреставрированном корпусе Новой Голландии откроют новый ресторан и выставочный зал

Речь идет о Лесных складах на набережной Адмиралтейского канала, которое расположено на юго-западной части острова, вдоль реки Мойки.

Alexander Sobol / Shutterstock.com

Здание корпуса № 17 (лесные склады) имеет общую площадь почти 12 тысяч квадратных метров, следует из акта историко-культурной экспертизы на сайте комитета по охране памятников. Раньше здесь находились склады.

Проектную документацию на реставрацию и приспособление к современному использованию разработала компания «М. Г. Прайват Реконстракшн». Планируют восстановить историческую конфигурацию крыши, реставрацию фасадов, деревянных лестниц, раскрыть заложенные исторические проемы, восстановить оригинальные окна и дверей с сохранением расстекловки. После в здании разместят ресторан и выставочное пространство. 

«Даны технологические решения в отношении размещения в здании предприятия общественного питания — ресторана с санитарно–бытовыми помещениями для персонала и посетителей, выставочного зала, технических помещений», — отмечается в официальной документации по поводу будущего назначения здания, пишет «Деловой Петербург».

shushonok / Shutterstock.com
