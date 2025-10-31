В отреставрированном корпусе Новой Голландии откроют новый ресторан и выставочный зал

Здание корпуса № 17 (лесные склады) имеет общую площадь почти 12 тысяч квадратных метров, следует из акта историко-культурной экспертизы на сайте комитета по охране памятников. Раньше здесь находились склады.

Проектную документацию на реставрацию и приспособление к современному использованию разработала компания «М. Г. Прайват Реконстракшн». Планируют восстановить историческую конфигурацию крыши, реставрацию фасадов, деревянных лестниц, раскрыть заложенные исторические проемы, восстановить оригинальные окна и дверей с сохранением расстекловки. После в здании разместят ресторан и выставочное пространство.

«Даны технологические решения в отношении размещения в здании предприятия общественного питания — ресторана с санитарно–бытовыми помещениями для персонала и посетителей, выставочного зала, технических помещений», — отмечается в официальной документации по поводу будущего назначения здания, пишет «Деловой Петербург».