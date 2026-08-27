Сроки открытия Музея археологии в Петропавловской крепости могут сдвинуться из-за монтажа крыши в Меншиковом бастионе

«Для музея важнее сроков является соблюдение всех требований процедур и качество работы, в том числе археологических», — ранее заявила Собака.ru директор Музея археологии Ярослава Былинкина.

Установкой крыши за 193,5 млн рублей займется ООО «ЭСК». Информация об определении подрядчика появилась на портале госзакупок. Первый конкурс на работы объявили еще в июне. На него подали три заявки, однако две комиссии отклонили. Одна из компаний — ООО «ЭСК» — обратилась в ФАС, заявив, что ее заявку неправомерно забраковали из-за неподтвержденного опыта работы с объектами культурного наследия.

ФАС признала жалобу обоснованной: выяснилось, что предыдущие контракты компании были выполнены полностью. Комиссия также установила, что заявку третьего участника отклонили законно — его банковская гарантия не соответствовала требованиям. Ведомство выдало предписание провести конкурс заново.

Во втором конкурсе допустили уже всех трех участников. Победителем стало ООО «ЭСК», предложившее лучшие условия по итогам оценки. Компания должна выполнить работы до сентября 2027 года.

Правда, и после повторного конкурса не обошлось без жалобы. ООО «Баст», которое сначала признали победителем, оспорило порядок оценки заявок. Процедуру временно приостановили, но вскоре компания отозвала жалобу, и конкурс продолжился.

Разместить постоянную экспозицию в Меншиковом бастионе изначально планировали в 2028-м. Однако, как в апреле рассказала директор Музея археологии Ярослава Былинкина в интервью Собака.ru, к 2030 году завершат приспособление прилегающих к бастиону куртин. В них появятся временные выставки, детский центр и административные помещения музея.