Подрядчика для обновления крыши Меншикова бастиона, где разместят Музей археологии, не могут выбрать из-за решения ФАС

Возражение направила компания «ЭСК», заявку которой отклонил комитет по госзаказу Петербурга. Рассмотрев жалобу, Федеральная антимонопольная служба пришла к выводу, что заказчик в лице Государственного музея Санкт-Петербурга неправомерно отклонил заявку. Комиссия решила, что компания не подтвердила опыт работ на объектах культурного наследия из-за отсутствия части актов приемки, однако ФАС признала такое решение нарушением правил проведения закупки. Надзорный орган обязал заказчика устранить нарушения, из-за которых компания не смогла продолжить участие в конкурсе, и временно остановил подведение итогов закупки. Кроме того, служба рассматривает вопрос о привлечении организатора торгов к административной ответственности.

В Музее археологии Петербурга Собака.ru сообщили, что продолжат искать исполнителя работ «после решения профильных ведомств».