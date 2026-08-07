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Реставрации

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Подрядчика для обновления крыши Меншикова бастиона, где разместят Музей археологии, не могут выбрать из-за решения ФАС

Кровля необходима для проведения раскопок, которые предшествуют созданию музея в Петропавловской крепости. Заявки от потенциальных подрядчиков, которые бы занялись ее монтажом, должны были принимать до 6 августа, но конкурс поставили на паузу из-за жалобы.

Kuiper / Shutterstock

Возражение направила компания «ЭСК», заявку которой отклонил комитет по госзаказу Петербурга. Рассмотрев жалобу, Федеральная антимонопольная служба пришла к выводу, что заказчик в лице Государственного музея Санкт-Петербурга неправомерно отклонил заявку. Комиссия решила, что компания не подтвердила опыт работ на объектах культурного наследия из-за отсутствия части актов приемки, однако ФАС признала такое решение нарушением правил проведения закупки. Надзорный орган обязал заказчика устранить нарушения, из-за которых компания не смогла продолжить участие в конкурсе, и временно остановил подведение итогов закупки. Кроме того, служба рассматривает вопрос о привлечении организатора торгов к административной ответственности.

В Музее археологии Петербурга Собака.ru сообщили, что продолжат искать исполнителя работ «после решения профильных ведомств».

Ярослава Былинкина

Директор Музея археологии Петербурга

Для музея важнее сроков является соблюдение всех требований процедур и качество работы, в том числе археологических. Мы ждем решения и итогов конкурентной процедуры для определения подрядчика. После этого можно будет обозначать предварительные сроки по началу археологических работ. Как и ранее планировалось работа будет проведена этапами, сначала возведение кровли, затем археологические изыскания.

Разместить постоянную экспозицию в Меншиковом бастионе планировали в 2028-м. Однако, как рассказала Собака.ru в апреле Былинкина, к 2030 году завершат приспособление прилегающих к бастиону куртин. В них появятся временные выставки, детский центр и административные помещения музея.

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