Провиантские магазины XIX века отреставрируют в Пушкине под пятизвездочный отель со спа-комплексом

Одна из главных задач современной реставрации — вернуть зданиям исторический облик. Проект предполагает воссоздание фасадов, прусских сводов и полуциркульных арок. В отреставрированных Провиантских магазинах предполагается разместить загородный отель на 100 номеров. Здесь оборудуют ресторан авторской кухни, банкетный зал, спа-комплекс, всесезонный бассейн и тренажерный зал, а также конференц-зал. По замыслу инвестора постояльцами отеля станут преимущественно семьи с детьми.

Реставрацию проведет группа компаний ACADEMIA, которая также строит отели в Особняке Воронцова-Дашкова на Английской набережной и в доме Форша на Фонтанке.

Провиантские магазины возвели в 1819-1822 годах в стиле русского ампира по проекту архитектора Василия Стасова. Среди других его работ — Троицкий и Спасо-Преображенский соборы, Нарвские и Московские триумфальные ворота, здание Царскосельского лицея.

После Великой Отечественной войны, когда Провиантские магазины были сильно повреждены, их восстанавливали с существенными отступлениями от первоначального архитектурного замысла. В 2001 году комплекс получил статус федерального памятника архитектуры.