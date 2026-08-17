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Реставрации

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Провиантские магазины XIX века отреставрируют в Пушкине под пятизвездочный отель со спа-комплексом

Проект реставрации Провиантских магазинов на Красносельском шоссе в Пушкине согласовали власти. Инвестор отремонтирует и укрепит несущие конструкции здания, признанного культурным наследием, восстановит исторические архитектурные элементы и благоустроит территорию вокруг.

Пресс-служба ГК ACADEMIA
Пресс-служба ГК ACADEMIA

Одна из главных задач современной реставрации — вернуть зданиям исторический облик. Проект предполагает воссоздание фасадов, прусских сводов и полуциркульных арок. В отреставрированных Провиантских магазинах предполагается разместить загородный отель на 100 номеров. Здесь оборудуют ресторан авторской кухни, банкетный зал, спа-комплекс, всесезонный бассейн и тренажерный зал, а также конференц-зал. По замыслу инвестора постояльцами отеля станут преимущественно семьи с детьми.

Реставрацию проведет группа компаний ACADEMIA, которая также строит отели в Особняке Воронцова-Дашкова на Английской набережной и в доме Форша на Фонтанке.

Провиантские магазины возвели в 1819-1822 годах в стиле русского ампира по проекту архитектора Василия Стасова. Среди других его работ — Троицкий и Спасо-Преображенский соборы, Нарвские и Московские триумфальные ворота, здание Царскосельского лицея.

После Великой Отечественной войны, когда Провиантские магазины были сильно повреждены, их восстанавливали с существенными отступлениями от первоначального архитектурного замысла. В 2001 году комплекс получил статус федерального памятника архитектуры.

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