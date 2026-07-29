Особняк Воронцова-Дашкова превратят в пятизвездочный отель с выставкой о бывших владельцах дома

Проект предусматривает сохранение и реставрацию уникальных интерьеров XVIII–XIX веков, включая восьмиметровые потолки с лепниной, мраморные залы с колоннами и каминами, парадную лестницу, старинные зеркала, резные двери и другие предметы охраны.

Сообщение о реставрации особняка Смольный проиллюстрировал рендерами, на которые наложен вотермарк группы компаний ACADEMIA. В середине июля стало известно, что предприятие займется реставрацией и приспособлением под пятизвездочный отель на 100 номеров дома Форша на набережной Фонтанки, 23. В гостинице также планируют открыть ресторан с атмосферой музыкального салона.

Особняк Нарышкина (также известный как дом Воронцова-Дашкова) в стиле классицизм построили в XVIII веке. В разные годы зданием владели граф Александр Нарышкин, герой Отечественной войны 1812 года граф Александр Остерман-Толстой, а также семья государственного деятеля Иллариона Воронцова-Дашкова. Этот дом посещали Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Федор Тютчев, а в начале XX века здесь жил вице-адмирал Лев Брусилов. По мнению экспертов, интерьеры именно этого дома с цельными окнами из богемского стекла послужили прообразом места первого бала Наташи Ростовой в романе Льва Толстого «Война и мир».