Дом Форша, где впервые прозвучала опера «Евгений Онегин», отреставрируют. В нем откроют отель и ресторан с музыкальным салоном

В 1790-х годах участком, где сегодня располагается здание, владел придворный золотошвей Иван Форш. В 1840-х его сын продал участок по частям, одна из которых досталась семейству Аггея Абазы. Его сноха Юлия — выдающаяся певица и одна из основательниц Петербургской консерватории — создала здесь музыкальный салон.

Заведение полюбили представители художественной элиты империи: среди его завсегдатаев — Петр Чайковский и Антон Рубинштейн. Первый 6 марта 1879 года представил здесь свою оперу «Евгений Онегин» — гости салона услышали ее за 11 дней до официальной московской премьеры.