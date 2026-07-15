Дом Форша, где впервые прозвучала опера «Евгений Онегин», отреставрируют. В нем откроют отель и ресторан с музыкальным салоном

Особняк на Фонтанке, 23 отреставрирует группа компаний ACADEMIA. Инвестор приспособит историческое здание под пятизвездочный отель на 100 номеров. При нем откроют ресторан с атмосферой музыкального салона. Компания уже приступила к работе над проектом, сообщил Смольный. Вице-губернатор Борис Пиотровский поделился его рендерами.
Проект реставрации Дома Форша, который признан региональным памятником архитектуры, объединит архитектуру XVIII века с современной гостиничной инфраструктурой, отмечают в городском правительстве. Инвестор восстановит парадные залы исторического корпуса с сохранением всех предметов охраны. По словам стратегического партнера ГК ACADEMIA Сергея Степанова, открытие отеля запланировано на 2031 год.
Сергей Степанов
Стратегический партнер ГК ACADEMIA
Ресторан при отеле возродит атмосферу салона Юлии Абазы. Зал с безупречной акустикой по вечерам будет наполняться звуками камерной музыки, а изысканные ужины станут продолжением культурного перформанса. Мы хотим, чтобы особняк на Фонтанке, 23 снова стал местом притяжения для тех, кто ценит искусство, музыку и подлинную петербургскую атмосферу.
В 1790-х годах участком, где сегодня располагается здание, владел придворный золотошвей Иван Форш. В 1840-х его сын продал участок по частям, одна из которых досталась семейству Аггея Абазы. Его сноха Юлия — выдающаяся певица и одна из основательниц Петербургской консерватории — создала здесь музыкальный салон.
Заведение полюбили представители художественной элиты империи: среди его завсегдатаев — Петр Чайковский и Антон Рубинштейн. Первый 6 марта 1879 года представил здесь свою оперу «Евгений Онегин» — гости салона услышали ее за 11 дней до официальной московской премьеры.
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