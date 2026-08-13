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Реставрации

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Увидеть вживую, как создают четырехметровый памятник Шаляпину, можно в Мастерской Аникушина

До ноября у посетителей филиала Музея городской скульптуры в Вяземском переулке, 8, есть возможность понаблюдать за созданием большеформатной модели памятника оперному певцу Федору Шаляпину. Покупать специальный билет для этого не нужно, достаточно только оплатить вход в музей.

Veronika Saratovtseva / Shutterstock

Работу над памятником начинал ушедший из жизни в 2024 году скульптор Евгений Ротанов. Сейчас ее завершает преподаватель и выпускник Академии художеств Олег Шоров. Мастер выполняет модель памятника из голубой глины, добываемой при строительстве метро в Петербурге.

Готовую скульптуру Шаляпина установят у Музыкального театра его имени, где с 2023 года продолжается реконструкция. Подходящий проект ваяния выбрали с помощью конкурса, в жюри которого были директор учреждения Юлия Стрижак и художественный руководитель Фабио Мастранджело.

Юлия Стрижак

Директор Музыкального театра Шаляпина

Тот эскиз, который нам особенно понравился, даже не попал в шорт-лист. В итоге был выбран другой, тоже очень достойный вариант. Его автор — скульптор Евгений Ротанов. К сожалению, он недавно ушел из жизни и не успел завершить работу, но ее продолжает его ученик Олег Шоров. Мы были в мастерской и видели — процесс идет.

Высота памятника составит около четырех метров — масштаб и мощь ощущаются уже сейчас. Он будет установлен на круглой площади у здания театра. Там также появятся скамейки, освещение и озеленение. Нам кажется, это открытие не должно происходить в один день с открытием театра: лучше, если оно состоится, когда здание уже приобретет завершенный вид.

После реконструкции в Музыкальном театре Шаляпина появятся репетиторий в куполе, оркестровая яма-трансформер, интерьеры в стиле ар-деко и новый (подземный!) этаж с холлом и гардеробом, рассказывала в большом интервью Собака.ru директор театра Юлия Стрижак. А зачем театру подземный этаж и как проходит его строительство, Собака.ru писала в репортаже. Первоначально реконструкцию планировали завершить в этом году, сейчас финала работ ожидают в декабре 2028 года. Само открытие театра может случиться во второй половине 2029 года.

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