Увидеть вживую, как создают четырехметровый памятник Шаляпину, можно в Мастерской Аникушина

Юлия Стрижак

Директор Музыкального театра Шаляпина

Тот эскиз, который нам особенно понравился, даже не попал в шорт-лист. В итоге был выбран другой, тоже очень достойный вариант. Его автор — скульптор Евгений Ротанов. К сожалению, он недавно ушел из жизни и не успел завершить работу, но ее продолжает его ученик Олег Шоров. Мы были в мастерской и видели — процесс идет.

Высота памятника составит около четырех метров — масштаб и мощь ощущаются уже сейчас. Он будет установлен на круглой площади у здания театра. Там также появятся скамейки, освещение и озеленение. Нам кажется, это открытие не должно происходить в один день с открытием театра: лучше, если оно состоится, когда здание уже приобретет завершенный вид.