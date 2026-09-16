Эксклюзив! Первыми побывали в здании бывшего Конюшенного музея (скоро его откроют, но всего на три дня!)

Тамара Кубанеишвили

руководитель проекта «Из профессорской квартиры»

Для нас всегда было важно, чтобы площадка была эксклюзивной. Каждый раз, когда выбирали место для прошлых ярмарок, искали пространства, скрытые от широкой публики. В этом году с директором KGallery Кристиной Березовской мы долго думали, какое место подошло бы для юбилейной ярмарки.

За эту площадку мы ухватились, потому что ждем от нее вау-эффекта: именно такое чувство испытали сами, когда пришли сюда в первый раз и обомлели от красоты. Несмотря на все сложности, мы решили, что хотим проводить ярмарку именно здесь, и уже шесть месяцев занимаемся организацией.