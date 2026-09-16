Эксклюзив! Первыми побывали в здании бывшего Конюшенного музея (скоро его откроют, но всего на три дня!)

Здание бывшего Конюшенного музея в центре Петербурга впервые откроют для широкой публики, но всего на три дня. С 18 по 20 сентября в его стенах пройдет 10-я ярмарка «Из профессорской квартиры» от KGallery — в юбилейный год она впервые вырастет до формата фестиваля. В барочных интерьерах XIX века, где полным ходом идет реставрация, гостей ждут маркет произведений искусства, лекции, мастер-классы, концерты, перформансы, медиации и кинопоказы (Сокуров и Соррентино в одной программе!). Собака.ru побывала в историческом пространстве в числе первых посетителей и показывает, что ждет гостей одного из главных арт-событий этой осени.
Здание бывшего Конюшенного музея, или Музеума придворных экипажей, построили в 1857–1860 годах по проекту архитектора Петра Садовникова при участии Давида Йенсена, который работал над его скульптурным убранством. С 1860-го по 1917 год на втором этаже хранилась музейная коллекция: парадные экипажи императорской семьи, статс-ливреи и другие предметы, связанные с историей этого места. Сегодня памятник имеет статус объекта культурного наследия регионального значения в составе Конюшенного двора.
С 18 по 20 сентября историческое пространство станет площадкой 10-й ярмарки искусств «Из профессорской квартиры» от KGallery, которая с 2017 года объединяет коллекционеров живописи и графики. По традиции главным событием станет маркет, где представят сотни произведений ленинградских классиков, художников-нонконформистов, а также современных авторов, которые можно будет приобрести для личного собрания.
руководитель проекта «Из профессорской квартиры»
Для нас всегда было важно, чтобы площадка была эксклюзивной. Каждый раз, когда выбирали место для прошлых ярмарок, искали пространства, скрытые от широкой публики. В этом году с директором KGallery Кристиной Березовской мы долго думали, какое место подошло бы для юбилейной ярмарки.
За эту площадку мы ухватились, потому что ждем от нее вау-эффекта: именно такое чувство испытали сами, когда пришли сюда в первый раз и обомлели от красоты. Несмотря на все сложности, мы решили, что хотим проводить ярмарку именно здесь, и уже шесть месяцев занимаемся организацией.
В этом году в честь юбилея формат расширят до фестиваля. При входе будет работать фуд-зона (корнеры Self Edge Chinois, Бистротеки и бара Tesla), а культурную программу дополнят лекции, мастер-классы, концерты, медиации и даже фильмы. «Стрит-арт хранения» готовит круглый стол об искусстве уличной волны. Музей ОБЭРИУ расскажет о коллекционировании и поделится опытом запуска частного пространства. Школа дизайна НИУ ВШЭ проведет мастер-классы, а прокатная компания A-ONE — кинопоказ. Совместно с Новой сценой Александринского театра также организуют концерт и перформанс. А еще команда KGallery проведет медиации по зданию бывшего Конюшенного музея.
Бывшее здание Конюшенного музея откроют всего на три дня, так как на втором этаже идет масштабная реставрация при участии компании YARD Group, основанной Андреем Кошкиным. Как рассказали представители девелопера, к старту работ историческое пространство находилось в удручающем состоянии: были утраты лепного декора, следы переувлажнения, трещины, отслоения и повреждения кирпичей.
Сейчас специалисты укрепляют подлинные слои, пытаются сохранить кладку, а также восстанавливают архитектурные детали. Каждый этап предполагает трудоемкие работы — так, реставрация только двух дубовых дверей (а всего их 18!) заняла полгода. Отдельные элементы пришлось восстанавливать с нуля — например, по старинным чертежам удалось отлить более шести гербов времен Российской империи. В масштабе анфилад залов они кажутся небольшими, хотя на деле достигают полутора-двух метров в высоту!
коммерческий директор YARD Group
Мы работаем под контролем КГИОП, поскольку это объект культурного наследия регионального значения, и параллельно прорабатываем приспособление второго этажа под премиальный коворкинг клубного формата — с историческими интерьерами, рабочими зонами и переговорными. Это один из вариантов. Окончательно утвержденного формата у нас пока нет.
При этом в мировой практике похожие объекты часто используют для мероприятий. Например, Soho House в Лондоне проводит ивенты в бывшей церкви. В Нью-Йорке есть Cipriani, куда инвестировали порядка 800 миллионов долларов и получили новые пространства в историческом контексте.
Наше здание тоже логично раскрыть как премиальное ивент-пространство с культурным наследием — например, организовать пустые залы для многофункционального использования, предусмотреть зоны для кейтеринга и работать в высоком ценовом сегменте. При этом мы не переделываем памятник, а вписываем его в современную жизнь Петербурга.
Тем временем напротив здания бывшего Конюшенного музея продолжается восстановление Конюшенного ведомства. О старте первого этапа работ — противоаварийного, который продлится 10 месяцев — в начале минувшего лета сообщил Смольный. Арендатором комплекса по программе «Рубль за метр» выступает компания «Ведомство». Реставрацию проводят по проекту архитектурного бюро «Студия 44» под руководством Никиты Явейна, подрядчик — компания «Мажор групп». Подробнее об этом читайте на сайте Собака.ru.
Собака.ru публикует полную программу ярмарки-фестиваля «Из профессорской квартиры»-2026!
18 сентября (пятница)
Малый лекторий (балкон)
- 13:00 — лекция «Малоэтажный Петербург» Елены Николаевой, автора блога «Сталинка на Черной».
- 14:00 — лекция «Путь царских экипажей» искусствоведа Ильи Пономарева.
- 15:00 — лекция «Петербург — город умышленный. Хрупкая красота городской ткани. Как ее не потерять» архитектора Максима Атаянца.
Большой лекторий (белый зал)
- 17:00 — диалог о Петербурге и кино с режиссером Александром Сокуровым. Модератор — журналист и телеведущая Дарья Александрова.
- 19:00 — кинопоказ фильма «Грация» режиссера Паоло Соррентино от A-ONE.
19 сентября (суббота)
Малый лекторий (балкон)
- 13:00 — лекция «Гобелены в России» искусствоведа Ильи Пономарева.
- 15:00 — public talk «Что Петербург от нас скрывает? Деньги, преступления, любовники и другие истории за идеальными фасадами» журналиста и экскурсовода Федора Погорелова.
- 16:00 — лекция «Женщины, без которых не было бы шедевров. Александра Струйская, Софья Кувшинникова, Лина Прокофьева, Марина Малич» краеведа Ирины Тыхеевой.
- 18:00 — лекция «Почему российский стрит-арт невозможно понять без Хармса?» куратора «Стрит-арт хранения» и краеведа Семена Некрасова.
- 19:00 — читка нового проекта «Сентименталисты» актера и режиссера Саввы Савельева.
- 20:00 — public talk «Искусство и гастрономия» с гастрономическим продюсером Артемом Балаевым, шеф-поваром Артемом Гребенщиковым и ресторатором Артемом Перуком.
Большой лекторий (белый зал)
- 14:00 — public talk «Как сегодня создается спектакль, которому мы верим?» актера и режиссера Саввы Савельева и директора Александринского театра Александра Малича.
- 17:00 — public talk «Искусство без границ, или Ленинградский культурный код» с вице-губернатором Петербурга Борисом Пиотровским. Модератор — Наталья Плеханова.
- 20:00 — сайт-специфик перформанс «Пророчества перелетных птиц» Новой сцены Александринского театра и объединения ОМУТ.
20 сентября (воскресенье)
Малый лекторий (балкон)
- 14:00 — лекция «Когда мода стала искусством?» историка моды и искусствоведа Анатоля Вовка.
- 15:00 — лекция «Кто создает легенду вещи — дизайнер, владелец или время?» коллекционера Назима Мустафаева.
- 16:00 — лекция «Город у нас в голове» психиатра и психотерапевта Натальи Бехтеревой.
- 17:00 — лекция «Как открыть музей, в котором ничего нет?» куратора Музея ОБЭРИУ Юлии Сениной.
- 18:00 — лекция «Коллекционный дизайн: взгляд Chairmuseum» историка дизайна и основателя Chairmuseum Павла Ульянова.
Большой лекторий (белый зал)
- 13:00 — лекция «Бриллиантовая мафия 90-х» Егора Иванова, автора блога «Под лаком».
- 14:00 — лекция «Каким был Конюшенный музей?» музеолога Полины Зайкиной.
- 15:00 — круглый стол «Временное искусство в вечном городе: какой стрит-арт нужен Петербургу?» команды «Стрит-арт хранения». Модератор — куратор и краевед Семен Некрасов.
- 16:00 — public talk «Судьба Конюшенной площади» историка Льва Лурье и архитектурного критика Марии Элькиной.
- 19:00 — концерт камерного хора Festino с программой «Бах, Фуррер, Пярт» от Новой сцены Александринского театра.
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