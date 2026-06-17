Началась реставрация Конюшенного ведомства. После реконструкции в нем разместят выставочные залы, кафе и рестораны

Старту работ предшествовали историко-архивные исследования и техническое обследование ансамбля. В ходе первого этапа восстановления мастера устраняют аварийность корпусов, расчистят и уберут слабодержащийся штукатурный слой, отреставрируют кирпичную кладку, заполнят трещины, усилят стены и колонны, а также проведут укрепление и гидроизоляцию фундаментов.

Проект реставрации Конюшенного ведомства подготовило архитектурное бюро «Студия 44» под руководством Никиты Явейна. По его данным, в постройку проинвестируют около 6 млрд рублей. Работы по сохранению комплекса ведут за счет компании «Ведомство».

Исторические пространства галерей со сводами сохранят в первозданном виде, отмечает губернатор Александр Беглов. Согласно проекту, входы в Конюшенное ведомство будут организованы через пять исторических павильонов: от набережной Мойки к Конюшенной площади и от Конюшенного переулка к Театральному и Мало-Конюшенному мостам. В комплексе восстановят два дворовых флигеля в прежних размерах, обустроят центральный открытый двор — он станет главным местом для отдыха. В западном крыле появится гастрономическая зона, работающая круглый год, а также откроются выставочные залы, в том числе в исторических интерьерах квартиры барона Карла Маннергейма.

В середине апреля стало известно, что подрядчиком реконструкции Конюшенного ведомства стала компания «Мажор групп», которая восстанавливала Пробирную палату на Грибоедова. с Арендует Конюшенное ведомство по по программе «Рубль за метр» компания «Ведомство». Сроки завершения реставрации в городском правительстве пообещали назвать в ближайшее время, «когда специалисты полностью смогут оценить сложность и объем работ».