Восстановленные фасады усадьбы Пенаты увидят первыми зрители джазового фестиваля

Фестиваль проходит в усадебном парке среди архитектуры, спроектированной владельцем Пенатов Ильей Репиным, поэтому у гостей будет возможность оценить обновленный облик внешних стен дома. Чуть позже, 14 августа, в самом доме к 182-й годовщине со дня рождения художника откроется выставка, посвященная реставрации.

В этом году программа фестиваля включает восемь джазовых коллективов. В субботу, 8 августа, выступят Секстет Андрея Зимовца, Трио Вадима Харченко (Москва), Трио Ильи Щеклеина и коллектив Faul Funky Orchestra. В воскресенье, 9 августа, на сцене появятся Квинтет Дмитрия Тихонова, Чижик-джаз-квартет, Санкт-Петербургский джазовый септет и Анастасия Лютова (Москва), а также Санкт-Петербургский джазовый оркестр. Попасть на фестиваль можно по билетам.

«Пенаты Jazz» в музее-усадьбе впервые состоялся в 2025 году. Как отмечают организаторы, он привлек большое внимание публики и прессы и стал одним из самых запоминающихся музыкальных событий летнего сезона.

Автор таких картин, как «Бурлаки на Волге», «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», а также «Не ждали», Илья Репин приобрел участок в финском поселке Куоккала (ныне Репино) в конце XIX века. Старый дом, оставшийся от предыдущих владельцев, он перестроил под себя и назвал «Пенаты». В 1962 году усадьба была открыта вновь, но уже как музей. Сейчас это филиал Музея Академии художеств.

Подробно о том, как проходила реставрация усадьбы Ильи Репина и продолжается в других исторических домах Петербурга, рассказывала Собака.ru.