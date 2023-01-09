Для императорского дворца Бельведер в Петергофе ищут нового арендатора

Историческое здание построено по проекту архитектора Штакеншнейдера по указанию императора Николая I. Дворец серьезно пострадал во время Великой Отечественной войны, но в 1950-е годы его отреставрировали. Здание занимает площадь в 583,6 квадратных метров, прилегающий участок — еще 587 квадратных метров.

Сейчас дворец пустует, его сдадут в аренду на десять лет начальная годовая арендная ставка составляет 1 822 500 рублей. За десять лет общая плата по договору составит порядка 20 млн рублей.

В документах отмечается, что в здании делали самовольную перепланировку. Дворец находится в «ограниченно работоспособном» и «условно-удовлетворительном» состоянии, заключили в ООО «Группа компаний "ДЕКАРТ"», которое делало оценку рыночной стоимости аренды.

Будущий функционал дворца не ограничен. Одним из претендентов на дворец может стать гостиница «Бельведер», располагающаяся напротив, пишет «Деловой Петербург». Она занимает стилизованное под классицизм здание постройки нашего времени. Ранее инвестор гостинцы договорился о получении дворца под свой проект. По нему предусматривалось в том числе и создание гольф-клуба, но затем Смольный вернул себе права на памятник.