«Блохинский» трамвайный парк начали реконструировать

Проект предусматривает масштабную реставрацию. Подрядчику предстоит сохранить фасады, в которых во время работ нашли кирпичи петербургских мануфактур конца XIX — начала XX века с эмблемами владельцев — Тарасова, Беляева и Богдановича. Также восстановят цоколь из красного гранита. Исторические кованые оконные рамы уже демонтировали и отправили в реставрационную мастерскую, где им вернут первоначальный вид. Кроме того, специалисты восстановят воротные проемы, историческую форму и размеры крыши, а также пять световых фонарей над западной частью здания.

Изначально на этом месте располагался коночный парк, который в 1908 году переоборудовали для обслуживания электрических трамваев. В 1922 году ему присвоили имя Константина Блохина — бывшего вагоновожатого и члена ЦК профсоюза городских рабочих и служащих. С 1991 года предприятие официально называется Трамвайным парком № 3, хотя в городе до сих пор используют неофициальные названия — «Блоха» или «Блохинский».Сегодня здесь обслуживают только ретротрамваи «Довлатов» и «Достоевский».

Одновременно в городе продолжается реставрация исторических тяговых подстанций на Большой Посадской улице и Лесном проспекте. Отремонтировать планируют также Подьяческую трансформаторную подстанцию на набережной Грибоедова. В последние годы специалисты уже восстановили такие здания в Дегтярном переулке, на набережной реки Карповки и на 11-й Красноармейской улице.