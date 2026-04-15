Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Деревянные окна, облицовка «кабанчик» и метлахская плитка: как отреставрировали трамвайную подстанцию у Обводного канала

О завершении реставрации регионального памятника архитектуры на 11-й Красноармейской улице, 28А рассказали в Смольном. Разрешение на капитальный ремонт Комитет по охране памятников выдал в 2024 году.

Результаты реставрации
Здание до начала работ
Работы финансировал СПб ГУП «Горэлектротранс», в распоряжении которого и находится сегодня трансформаторная подстанция.

К началу работ фасады были в плохом состоянии: штукатурка трескалась и местами осыпалась до кирпича, облицовка из плитки «кабанчик» была повреждена и загрязнена, цоколь частично разрушен. Требовала ремонта и крыша административного корпуса. Внутри также нашли трещины, разрушение метлахской плитки полов и повреждения отделки. Некоторые эти элементы и детали специалистам пришлось восстанавливать по архивным материалам. Так, ориентируясь на них, мастера вернули исторический силуэт щипца на южном фасаде. На максимально приближенные к историческим в здании также заменили двери и окна заменили.

Здание построили в 1906-1908 годах по проекту инженера Алексея Зазерского, который он разработал вместе с коллегами Л.Б. Горенбергом, В.И. Радзивановским и Ф.О. Тейхманом. В начале XX века трансформаторная подстанция называлась Ново-Петергофской, позже — Лермонтовской. В первые годы развитием городских подстанций ими руководил изобретатель лампы накаливания Александр Ладыгин.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: