Деревянные окна, облицовка «кабанчик» и метлахская плитка: как отреставрировали трамвайную подстанцию у Обводного канала

Работы финансировал СПб ГУП «Горэлектротранс», в распоряжении которого и находится сегодня трансформаторная подстанция.

К началу работ фасады были в плохом состоянии: штукатурка трескалась и местами осыпалась до кирпича, облицовка из плитки «кабанчик» была повреждена и загрязнена, цоколь частично разрушен. Требовала ремонта и крыша административного корпуса. Внутри также нашли трещины, разрушение метлахской плитки полов и повреждения отделки. Некоторые эти элементы и детали специалистам пришлось восстанавливать по архивным материалам. Так, ориентируясь на них, мастера вернули исторический силуэт щипца на южном фасаде. На максимально приближенные к историческим в здании также заменили двери и окна заменили.

Здание построили в 1906-1908 годах по проекту инженера Алексея Зазерского, который он разработал вместе с коллегами Л.Б. Горенбергом, В.И. Радзивановским и Ф.О. Тейхманом. В начале XX века трансформаторная подстанция называлась Ново-Петергофской, позже — Лермонтовской. В первые годы развитием городских подстанций ими руководил изобретатель лампы накаливания Александр Ладыгин.