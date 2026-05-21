Подьяческую трансформаторную подстанцию на набережной Грибоедова отреставрируют за 154 млн рублей

Завершить реставрацию планируют до 30 мая 2027 года, следует из тендера на госзакупках. Конкурс на восстановление здания «Горэлектротранс» объявил еще осенью. Контракт с подрядчиком подписали 6 ноября. На работы направят более 154 млн рублей.

Специалистам предстоит привести в порядок фасады: очистить поверхности, восстановить лепнину, обновить штукатурку и покрасить стены. Также отремонтируют кирпичную кладку и кровлю, заменят поврежденные элементы, обработают деревянные конструкции защитным составом и восстановят металлические ограды, ворота и решетки, обновят интерьеры и двери.

Подстанцию построили в 1906–1907 годах для первой линии петербургского трамвая. Проект в стиле модерн создали инженеры Леонид Горенберг и Александр Зазерский. Здание обеспечивало работу трамвайной сети, преобразуя переменный ток в постоянный. Во время блокады Ленинграда подстанция сыграла важную роль в восстановлении движения пассажирских трамваев — именно она участвовала в запуске линии 15 апреля 1942 года. Статус памятника архитектуры регионального значения здание получило в 2016 году.

В середине апреля городские власти рассказали о завершении реставрации Ново-Петергофской трамвайной подстанции на 11-й Красноармейской улице, 28А. Специалисты восстановили облицовку «кабанчик» и метлахскую плитку, а также заменили деревянные окна на максимально приближенные к историческим.

Всего в городе есть пять исторических подстанций, которые построили в начале XX века для запуска первой линии петербургского трамвая. Сегодня эти здания считаются памятниками архитектуры, но продолжают питать городской электротранспорт, поэтому доступ в них ограничен. Собака.ru показывала, как выглядят закрытые более 100 лет интерьеры трех (уже отреставрированных!) подстанций.