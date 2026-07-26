С крыши дома на Большой Зелениной пропала башенка

В доме 1/44 на Большой Зелениной улице пропал архитектурный элемент — башенка на крыше. Редакция Собака.ru обратилась за комментарием в Фонд капитального ремонта (ФКР), который занимается восстановлением здания.

Напомним, что обрушение в доме началось в ночь с 3 на 4 августа 2024 года — в квартирах пошли трещины по стенам и потолку. Жителей эвакуировали: сначала разместили в соседней школе, затем — в социальном центре.

В текущий момент последствия обрушения полностью устранены, заявили в ФКР. Специалисты усилили несущие конструкции, возвели новую капитальную стену, восстановили кровлю и стропильную систему, ликвидировали аварийность фундаментов и надподвальных перекрытий.

Работы продолжаются внутри дома: на втором этаже уже выполнено новое межэтажное перекрытие, аналогичные работы ведутся на третьем этаже. Строители также усиливают оконные проемы и конструкции на нескольких этажах.

Первый этап заселения запланирован на сентябрь 2026 года — во флигель, выходящий на улицу Большая Зеленина. Сроки изменились из-за обнаружения дополнительных участков, требующих укрепления. Сейчас для них разрабатывают проект. Ремонт надподвального перекрытия и частей здания на уровне первого этажа в зоне обрушения обещают завершить весной.