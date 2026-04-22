Сроки заселения в восстановленный после обрушения дом на Большой Зелениной назвал Фонд капремонта

Сроки заселения изменили после обнаружения дополнительных участков, которые необходимо укрепить, пояснили в ФКР. Сейчас для этих участков разрабатывают проект. Ремонт надподвального перекрытия, а также в частях здания на уровне первого этажа в зоне обрушения в предприятии пообещали завершить весной.

О старте подготовительных работ по усилению участков перекрытий и конструкций вне зоны обрушения Фонд капремонта сообщил 7 апреля. Аукцион на разработку проектной-сметной документации уже провели. Стоимость контракта на оценку технического состояния здания и разработку проекта капремонта составляет 1,1 млн рублей, сообщается на портале госзакупок. Как следует из договора, проект должны подготовить к началу июля. После этого заключат контракт на строительно-монтажные работы и уточнят сроки производства работ.

Осенью 2025 года вице-губернатор Евгений Разумишкин говорил, что собственники смогут вернуться в дом во втором квартале 2026 года, «если не будет никаких форс-мажорных обстоятельств». В феврале глава ФКР Леонид Вишневский сообщил, что жильцов начнут заселять до конца 2026 года.

Дом на Большой Зелениной улице, 1/44 частично обрушился в августе 2024 года. Этажи просели в крыле дома, которое выходит на Большую Зеленину. Это случилось после начала очередного этапа капремонта. Работы тогда вели в том числе в подвале и на первом этаже. После обрушения Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подрядчик нарушил правила безопасности, поэтому несущая стена и «иные конструкции» обрушились, считает следствие.