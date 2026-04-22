Сроки заселения в восстановленный после обрушения дом на Большой Зелениной назвал Фонд капремонта

Первый этап заселения пройдет во флигеле, выходящем на улицу Большая Зеленина. Он запланирован на сентябрь 2026 года. Об этом Собака.ru сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР).

Сроки заселения изменили после обнаружения дополнительных участков, которые необходимо укрепить, пояснили в ФКР. Сейчас для этих участков разрабатывают проект. Ремонт надподвального перекрытия, а также в частях здания на уровне первого этажа в зоне обрушения в предприятии пообещали завершить весной.

О старте подготовительных работ по усилению участков перекрытий и конструкций вне зоны обрушения Фонд капремонта сообщил 7 апреля. Аукцион на разработку проектной-сметной документации уже провели. Стоимость контракта на оценку технического состояния здания и разработку проекта капремонта составляет 1,1 млн рублей, сообщается на портале госзакупок. Как следует из договора, проект должны подготовить к началу июля. После этого заключат контракт на строительно-монтажные работы и уточнят сроки производства работ.

Осенью 2025 года вице-губернатор Евгений Разумишкин говорил, что собственники смогут вернуться в дом во втором квартале 2026 года, «если не будет никаких форс-мажорных обстоятельств». В феврале глава ФКР Леонид Вишневский сообщил, что жильцов начнут заселять до конца 2026 года.

Дом на Большой Зелениной улице, 1/44 частично обрушился в августе 2024 года. Этажи просели в крыле дома, которое выходит на Большую Зеленину. Это случилось после начала очередного этапа капремонта. Работы тогда вели в том числе в подвале и на первом этаже. После обрушения Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подрядчик нарушил правила безопасности, поэтому несущая стена и «иные конструкции» обрушились, считает следствие.

