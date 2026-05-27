Думскую башню отреставрируют за 1,2 млрд рублей. В здании появятся лифты, а на его фасадах — новая подсветка

Необходимость ремонта в документах объясняют износом конструкций и состоянием отделки здания. Подрядчику предстоит не только привести в порядок фасады и внутренние помещения, но и адаптировать здание для современного использования.

Работы рассчитаны на несколько лет. В 2026 году на проект выделят 22,5 млн рублей, в 2027-м — почти 528 млн, а основная часть финансирования, более 726 млн рублей, предусмотрена на 2028 год. Полностью завершить реставрацию планируют к концу декабря 2028 года.

Проект включает реставрацию фасадов, кровли, лестниц и окон, а также восстановление исторического Оптического телеграфа, расположенного в верхней части башни. Кроме того, на здании появится архитектурная подсветка, системы молниезащиты и подогрев кровли, который позволить избежать образования наледи зимой. Также башню оснастят современными инженерными системами — вентиляцией и лифтами.

Заказчиком работ выступает Центр музыкальной культуры «Чайковский», который занимает здание с лета 2021 года. Заявки от подрядчиков принимают до 11 июня, а победителя планируют определить 17 июня. Финансировать проект будут из городского бюджета.

Последний раз сооружение реставрировал «Сбербанк» в 2016 году, который занимал здание с 1998 года. Тогда рабочие усилили фундамент, осушили подвалы, укрепили стены и воссоздали парадное крыльцо. В 2021 году на башне два раза останавливались часы — в марте и августе. В сентябре того же года Думскую башню открыли для посетителей.