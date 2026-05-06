Сюда не попасть даже с экскурсией: показываем, как выглядят исторические подстанции Петербурга изнутри (это шедевры модерна!)

Вы точно проходили мимо этих зданий, но едва ли обращали на них внимание. Между тем они стоят в одном ряду с такими шедеврами модерна, как дом Зингера, Елисеевский магазин и особняк Кшесинской. Речь о пяти исторических подстанциях, построенных в начале XX века для запуска первой линии петербургского трамвая. Сегодня эти здания считаются памятниками архитектуры, но продолжают питать городской электротранспорт, поэтому доступ в них ограничен. Собака.ru показывает, как выглядят закрытые более 100 лет интерьеры трех (уже отреставрированных!) подстанций — во всех деталях: от метлахской плитки на полу до металических балок под потолком!
«Рождественская» (подстанция № 3)
Адрес: Дегтярный переулок, 5
История этого места началась задолго до электрических трамваев — еще в эпоху конки. В середине 1870-х на участке в Дегтярном переулке построили Рождественский парк конно-железной дороги со служебным корпусом и другими постройками. В начале XX века часть комплекса обновили по проекту гражданского инженера Алексея Зазерского, а в период Первой мировой войны коночный парк реконструировали под трамвайный.
Конка — это вагон, который передвигается по рельсам на конной тяге. Такой вид транспорта был распространен в Петербурге со второй половины XIX века, просуществовав до революции 1917 года. Первые линии пролегали по Невскому проспекту, Садовой улице и Николаевскому (ныне Благовещенскому) мосту. Потом их проложили и в других районах города. В память об этом на Васильевском острове установлена копия конки образца 1870-х годов.
После революции подстанция получила имя Моисея Урицкого, но ее функция осталась прежней — обеспечивать движение электротранспорта. Во время блокады она сыграла ключевую роль в запуске пассажирского движения 15 апреля 1942 года. Это событие стало одним из символов возвращения жизни в осажденный город. Само здание пережило войну почти без потерь: сохранились основной объем, планировка и многие архитектурные детали.
Современная реставрация вернула подстанции прежний облик. Специалисты восстановили исторические фасады, витражные окна, кирпичную кладку и даже дымовые трубы. Внутри аккуратно обновили вестибюль, машинный зал и лестницы со ступенями из известняка, коваными ограждениями и деревянными поручнями. Особое внимание уделили полу из метлахской плитки — его утраченные фрагменты воссоздали по старым образцам. Также привели в порядок оригинальные двери.
Сегодня это здание остается выразительным примером промышленной архитектуры начала XX века. А еще от работы подстанции зависит движение на шести троллейбусных маршрутах, которые ежедневно перевозят почти 50 тысяч человек.
«Петербургская» (подстанция № 2)
Адрес: набережная Карповки, 15
Для архитекторов это здание стало настоящим вызовом: участок под его строительство выделили на берегу реки, а значит, существовала потенциальная проблема подтопления. Чтобы этого не произошло, пришлось залить под ним бетонную чашу с металлическими балками и изолированными помещениями для оборудования. Об эффективности этого решения можно судить хотя бы по тому, что оно работает уже больше 100 лет.
Как и предыдущую подстанцию, эту построил Алексей Зазерский. Центральное место в его проекте занял машинный зал с большими окнами, обеспечивавшими естественное освещение. Рядом с ним архитектор разместил служебную пристройку с конторой и квартирами сотрудников. Бытовое оснащение этой части комплекса выглядело прогрессивно для своего времени — в ней было отопление изразцовыми печами и даже ватерклозеты (дореволюционный аналог канализации).
Первую очередь электрического трамвая запустили в Петербурге в 1907 году. Для этого в разных районах города построили пять подстанций: в Дегтярном переулке, на набережной реки Карповки, на 11-й Красноармейской улице, а также на 23-й линии Васильевского острова и на Большой Подъяческой улице. В их основе лежали типовые проекты в стиле модерн, но при этом они имели свои особенности. Сегодня эти здания относятся к памятникам архитектуры. Уже несколько лет их реставрируют при участии КГИОП.
В советское время подстанция получила имя «Красных зорь» и осталась важной частью городской энергосистемы. Через нее шло питание сразу нескольких маршрутов, ежедневно перевозящих десятки тысяч пассажиров. При этом здание почти не перестраивали с начала прошлого столетия. Только модернизировали оборудование, которое теперь отвечает современным стандартам.
Во время прошедшей недавно реставрации удалось обновить фасады и интерьеры здания, а еще сохранить архитектурные детали — например, историческую кран-балку в машинном зале. Подстанция остается действующей: она обеспечивает работу пяти маршрутов (четырех троллейбусных и одного трамвайного), которые перевозят порядка 58 тысяч пассажиров в сутки.
«Ново-Петергофская» (подстанция № 4)
Адрес: 11-я Красноармейская улица, 28
Более 100 лет назад стараниями уже упомянутого архитектора она стала частью первой линии энергоснабжения петербургского трамвая. Ее проектировали как надежный узел, способный бесперебойно подавать ток на маршруты, и эта функция оказалась критически важной уже через несколько десятилетий: в годы войны подстанция оказалась на передовой городской инфраструктуры.
Алексей Зазерский (1876–1942) — русский инженер и архитектор, один из ярчайших представителей петербургского модерна. В начале XX века он участвовал в строительстве сооружений для первой очереди электрического трамвая. Важное место в его карьере также занимало проектирование элементов городской инфраструктуры (дорог, мостов и так далее). При этом он работал и с жилой застройкой. Так, уже в советское время по его проекту возвели Палевский жилмассив — жилой комплекс для рабочих Невской заставы.
В отличие от других зданий, этому повезло меньше: уже осенью 1941 года в него попала фугасная бомба. В результате была разрушена стена машинного зала, повреждены трансформаторы и оборудование, вытекли тонны масла. Подстанцию быстро восстановили, и уже 15 апреля 1942 года она снова работала, запитав трамвай № 9, который связал север и юго-запад Петербурга. Однако следы тех повреждений частично сохранились до сих пор.
Современная реставрация шла с расчетом на дальнейшую работу подстанции. Внутри сохранили пространства для профильных служб: сегодня в них базируются специалисты Южного кабельного района и Участка по борьбе с блуждающими токами. Это редкий случай, когда здание не просто восстановили, но и оставили действующим элементом энергетической системы города. От подстанции зависит работа одного трамвая и двух троллейбусов, которыми ежедневно пользуются более 26 тысяч пассажиров.
Обложка: Диляра Керимбаева
