Сюда не попасть даже с экскурсией: показываем, как выглядят исторические подстанции Петербурга изнутри (это шедевры модерна!)

Современная реставрация вернула подстанции прежний облик. Специалисты восстановили исторические фасады, витражные окна, кирпичную кладку и даже дымовые трубы. Внутри аккуратно обновили вестибюль, машинный зал и лестницы со ступенями из известняка, коваными ограждениями и деревянными поручнями. Особое внимание уделили полу из метлахской плитки — его утраченные фрагменты воссоздали по старым образцам. Также привели в порядок оригинальные двери.

Сегодня это здание остается выразительным примером промышленной архитектуры начала XX века. А еще от работы подстанции зависит движение на шести троллейбусных маршрутах, которые ежедневно перевозят почти 50 тысяч человек.